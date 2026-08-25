Atizapán registra su nivel más bajo de percepción de inseguridad desde que hay registro

La percepción de inseguridad en Atizapán de Zaragoza cayó a 45.5 por ciento, el nivel más bajo desde que el INEGI empezó a medir este dato en el municipio, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2026.

La tendencia también se sostiene en el comparativo anual: en junio de 2025 la percepción era de 49.9 por ciento; un año después bajó a 45.5 por ciento, una reducción de 4.4 puntos.

Y si se ve en retrospectiva, el cambio es todavía más claro. En el último trimestre de 2021 la percepción de inseguridad en el municipio era de 75 por ciento. Hoy, con 45.5 por ciento, la baja acumulada es de 29.5 puntos, la mayor desde que existe esta medición en Atizapán.

El dato más llamativo: entre marzo y junio de este año la cifra bajó 10.8 puntos porcentuales, al pasar de 56.3 a 45.5 por ciento. Es una de las caídas más pronunciadas del trimestre entre las 91 áreas urbanas que mide el INEGI en todo el país, mientras que a nivel nacional la percepción de inseguridad apenas se movió, de 61.5 a 59.8 por ciento.

El Capitán de Corbeta Justino Bautista Osorio, director de Seguridad Pública y Seguridad Vial del municipio, atribuyó el resultado al respaldo que ha recibido la corporación por parte del gobierno municipal, encabezado por Pedro Rodríguez Villegas, y dijo que el objetivo es mantener el trabajo con “disciplina, profesionalismo y cercanía con la ciudadanía”.

La estrategia de seguridad del municipio incluye fortalecimiento operativo de la Policía Municipal, más tecnología para prevención y combate al delito, mayor patrullaje preventivo, coordinación con los tres niveles de gobierno, trabajo de inteligencia, acercamiento social y recuperación de espacios públicos.