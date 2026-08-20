Nezahualcóyotl encabeza la mejora en la percepción de seguridad en el Oriente del Estado de México

Ciudad Nezahualcóyotl registró la mayor disminución en la percepción de inseguridad entre las ciudades mexiquenses evaluadas por el INEGI.

Ciudad Nezahualcóyotl registró la mayor disminución en la percepción de inseguridad entre las ciudades mexiquenses evaluadas por el INEGI. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre de 2026, reportó una reducción del 25.6 por ciento para el municipio.

La reducción también se presentó en otros municipios como Atizapán de Zaragoza, con -19. por ciento; Naucalpan, con -12.1 por ciento; Ecatepec, con -10.2 por ciento; Cuautitlán Izcalli, con -8.4 por ciento; Toluca, con -6 por ciento; Tlalnepantla, con -2 por ciento, y Chimalhuacán, con -1.2 por ciento. Las ocho ciudades mexiquenses consideradas en la encuesta registraron una reducción, y seis de ellas forman parte de la Zona Oriente.

En esta región opera el Mando Unificado, que ha sido puesto en marcha por más de 500 días y que concentra acciones de inteligencia, despliegues operativos y vigilancia en zonas prioritarias. La estrategia, coordinada por los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, coincide con una reducción de 30 por ciento en los delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo de 2025.

El Mando Unificado mantiene presencia en 15 municipios del Oriente mexiquense, con más de 14 mil policías bajo una sola línea de mando y participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Las acciones se coordinan y evalúan mediante las Mesas de Paz, que dan seguimiento a la estrategia de seguridad en la región.

Para Nezahualcóyotl, la cifra representa el mayor cambio registrado entre las ciudades mexiquenses medidas por el INEGI en los últimos años y coloca al municipio como el principal dato de la encuesta en el Estado de México durante este trimestre.