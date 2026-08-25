¿Crédito fácil o inversión ‘milagro’? Condusef alerta por 3 peligros que pueden vaciar tu bolsillo

¿Un crédito fácil, una inversión con ganancias extraordinarias o utilizar varias tarjetas para cubrir gastos? Antes de aceptar cualquiera de estas opciones, la Condusef lanzó una advertencia sobre tres riesgos que pueden poner en aprietos las finanzas personales: los créditos fraudulentos, las inversiones ‘milagro’ y el sobreendeudamiento.

Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), llamó a los usuarios de servicios financieros a mantenerse alerta, particularmente ante las ofertas que circulan en internet y redes sociales.

Durante su participación en el Quinto Congreso de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México (ABM), el funcionario señaló que el entorno digital se ha convertido en un espacio donde los delincuentes aprovechan la necesidad o confianza de las personas para cometer fraudes.

¿Créditos fáciles? Podrían ser un fraude

Uno de los principales riesgos son los llamados créditos exprés, que suelen ofrecer financiamiento de manera rápida y sin requisitos, principalmente a través de aplicaciones.

Rosado explica que “si te piden dinero para prestarte dinero es fraude. Ni le den vueltas”.

El presidente de la Condusef también alertó sobre los llamados ‘montadeudas’, aplicaciones que ofrecen préstamos de cantidades relativamente pequeñas, pero que posteriormente pueden convertirlos en deudas mucho mayores mediante cobros, intereses y otras condiciones.

“Te van a dar un crédito de 3 mil pesos, pero a la semana ya les debes 10 mil”, ejemplificó.

Por ello, recomendó desconfiar de cualquier institución o aplicación que solicite un pago por adelantado para liberar un crédito.

Inversiones ‘milagro’: Ganancias extraordinarias, señal de alerta

El segundo riesgo son las inversiones que prometen rendimientos extraordinarios en periodos muy cortos. Rosado pidió a los usuarios no dejarse llevar por ofertas que prometen ganancias muy por encima de las que ofrecen instrumentos financieros formales.

“Si te ofrecen en un mes lo que los Cetes te dan en un año, es fraude. No te metas, te va a ir mal”, advirtió.

Explicó que, si una plataforma promete obtener en un solo mes un rendimiento similar o incluso superior al que instrumentos como los Cetes generan en un año, esto debe considerarse una señal de alerta.

Sobreendeudamiento: El riesgo de gastar más de lo que puedes pagar

El tercer peligro identificado por el presidente de la Condusef es el sobreendeudamiento, que ocurre cuando una persona adquiere compromisos financieros que superan su capacidad de pago.

Como regla general, Rosado señaló que una persona debería destinar hasta 30 por ciento de sus ingresos netos al pago de capital e intereses de sus créditos.

Por ejemplo, una persona que recibe 15 mil pesos mensuales de manera neta debería destinar como máximo alrededor de 4 mil 500 pesos al pago de sus deudas.

“Si alguien gana 15 mil pesos al mes de manera neta, la cantidad máxima que puede destinar al pago de un crédito son, en este caso hipotético, 4 mil 500 pesos”, explicó.

El funcionario aclaró que existen situaciones particulares que pueden justificar un mayor nivel de endeudamiento, como una enfermedad o la contratación de un crédito hipotecario. Sin embargo, superar constantemente la capacidad de pago puede generar problemas financieros difíciles de resolver.

Inteligencia artificial también representa un reto

Rosado agregó que la inteligencia artificial y la digitalización de los servicios financieros plantean nuevos desafíos, particularmente para las personas que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías.

En este contexto, señaló que alrededor de 15 millones de adultos mayores podrían enfrentar dificultades ante un sistema financiero cada vez más digitalizado.

Por ello, consideró necesario que la educación financiera no sólo enseñe a las personas a administrar su dinero, sino que también contemple los nuevos riesgos derivados de la tecnología.

Educación financiera: Más allá de saber administrar el dinero

El presidente de la Condusef sostuvo que la educación financiera debe enfocarse en modificar hábitos y conductas, y no limitarse a transmitir conocimientos.

“El dinero es un medio, no es un objetivo”, afirmó.

Rosado llamó a las nuevas generaciones a evitar vivir por encima de sus posibilidades y a vincular el manejo de sus recursos con sus objetivos personales y su proyecto de vida.

En ese sentido, recomendó mantener una relación responsable con el crédito, desconfiar de las ganancias fáciles y, sobre todo, evitar comprometer ingresos futuros que no se tienen garantizados.