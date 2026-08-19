Decomisan 5 millones de cigarros ‘patito’ en el AICM; provenían de Sri Lanka y Singapur

Personal de aduanas seguró cuatro embarques que contenían más de 5.8 millones de cigarros apócrifos, procedentes de Asia, en la Aduana del AICM. (Semar).

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) realizaron el aseguramiento de cuatro embarques que contenían aproximadamente cinco millones 808 mil cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que el cargamento provenía de Asia con destino a la Ciudad de México.

“Se contabilizaron aproximadamente cinco millones 808 mil cigarros, distribuidos en 484 cajas y 24 pallets, con un peso aproximado de ocho mil 525 kilogramos, citados cargamentos procedentes de Singapur y Sri Lanka”, detalló la Agencia de Aduanas.

En imágenes compartidas por las autoridades se pueden apreciar las cajas que contenían las miles de cajetillas de color blanco y rojo, así como a un binomio canino que ayudó en la identificación.

La institución remarcó que su actuación conjunta con el personal de la Secretaría de Marina “refrenda la efectividad de la estrategia implementada por ambas dependencias basada en inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos, tecnología de inspección no intrusiva y coordinación operativa, para identificar y neutralizar operaciones de comercio exterior que presenten indicadores de riesgo”.

¿Cómo fue el decomiso de los cinco millones de cigarros?

De acuerdo con la documentación correspondiente, los cargamentos se encontraban amparados por cuatro guías aéreas, con diferentes empresas vendedoras e importadoras.

“La mercancía permanece asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado, hasta determinar su situación jurídica”, añadió la agencia federal.

“Las acciones fortalecen la seguridad nacional, protegen la salud pública y combaten el contrabando que afecta la economía y la recaudación del Estado mexicano”, finalizó.

El decomiso ocurre luego de que ayer se reportara otra incautación en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: Max, un perro inspector de la Agencia Nacional de Aduanas, detectó metanfetamina y paquetes de hoja de coca en maletas.

La inspección mediante un equipo no intrusivo de espectrómetro de infrarrojo cercano arrojó un resultado compatible con metanfetamina, con un peso total de 245.5 kilos.

En tanto, las sustancias ilícitas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones pertinentes.