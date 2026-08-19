¿Aguacerón en la CDMX?: Activan alerta amarilla en todas las alcaldías por fuertes lluvias y granizo

La SGIRPC activó la Alerta Amarilla para todas las alcaldías de la CDMX por lluvias y granizadas la tarde y noche de este miércoles. (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib).

“I’m singing in the rain. Just Singin’ in the rain”... La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla para todas las demarcaciones de la capital del país por lluvias fuertes y caída de granizo.

“Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 19/08/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México”, explicó Protección Civil.

Se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 16:40 y las 22:00 horas de este día.

Sistema Meteorológico Nacional alerta por días lluviosos en México

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que en las próximas 24 horas gran parte del territorio nacional presentará lluvias fuertes.

“El monzón mexicano sobre el noroeste de México y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la península de Baja California, aunados a divergencia en altura, propiciarán lluvias muy fuertes en zonas de Nayarit, así como lluvias fuertes en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinalo”, explicó.

Además, la onda tropical número 29, sobre el sureste del país, originarán lluvias puntuales intensas en regiones de Guerrero y Oaxaca; lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla y Veracruz; así como chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades frente al pronóstico de lluvias?

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, las autoridades de la Ciudad de México hicieron una serie de recomendaciones a la población. Estas son:

Portar paraguas o impermeable ; utilizar el líquido para regar las plantas.

; utilizar el líquido para regar las plantas. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución , ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Protección civil llamó a que, ante cualquier emergencia, la población se comunique a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.