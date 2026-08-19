Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y máxima de 24°C para el jueves 20 de agosto

El Valle de México se alista para un jueves 20 de agosto con cielo nublado y temperaturas frescas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una mínima de 10.7°C y máxima de 24.3°C para la Ciudad de México. La jornada se espera con viento ligero.

¿Qué temperaturas esperan la CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, las temperaturas oscilarán entre 10.7°C y 24.3°C, bajo un cielo nublado y viento de 6 km/h. Por otro lado, Toluca registrará un día más frío, con una mínima de 5.3°C y una máxima de 20.0°C, también con cielo cubierto.

Naucalpan espera temperaturas de 10.0°C a 23.7°C, con viento de 7 km/h. En Ecatepec, las mínimas serán de 10.7°C y las máximas alcanzarán los 25.3°C. Ambas zonas del Estado de México tendrán cielo nublado durante la jornada.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este jueves?

Para este jueves, la probabilidad de lluvia es baja en la mayor parte del Valle de México. Los vientos serán ligeros en toda la región, con velocidades de 4 a 7 km/h. El cielo permanecerá nublado, pero se descartan aguaceros importantes en las ciudades principales.

Según el SMN, canales de baja presión sobre el interior de México, junto a la onda tropical número 28, originarán chubascos en otras regiones del país. Sin embargo, su impacto en la CDMX y Edomex será limitado, manteniendo un clima estable pero fresco y nublado.

¿Cómo será el pronóstico extendido para la CDMX y Edomex?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región del Valle de México es el siguiente:

jueves 20 de agosto : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. viernes 21 de agosto : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. sábado 22 de agosto: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra temperaturas estables, con máximas entre 24°C y 25°C y mínimas alrededor de los 10°C a 11°C. El cielo seguirá nublado, y los vientos se mantendrán ligeros, sin cambios drásticos en las condiciones climáticas generales.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima fresco?

Ante las temperaturas frescas, especialmente las mínimas en Toluca, se recomienda abrigarse bien, sobre todo al salir temprano. Es importante cuidar a niños y adultos mayores, quienes son más sensibles a los cambios de temperatura para evitar enfermedades respiratorias.

Se sugiere vestir en capas para adaptarse a las variaciones del día. Aunque no se esperan lluvias fuertes, llevar un paraguas ligero puede ser útil. Mantenerse hidratado es clave, incluso en días frescos, para el bienestar general.

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