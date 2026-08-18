Miles de peces mueren en la Laguna de las Ilusiones, Tabasco; autoridades señalan ‘choque térmico’

Autoridades ambientales retiran peces muertos de la Laguna de las Ilusiones en Tabasco.

Miles de peces murieron en la Laguna de Las Ilusiones, en Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con personas que acudieron a caminar por la zona del parque Tomás Garrido este martes, los peces estaban sin vida en este cuerpo de agua. El calor provocó un olor fétido por la descomposición de los ejemplares.

La Laguna de las Ilusiones, donde conviven especies como manatíes y aves, es un área protegida a nivel estatal.

Ante la situación ocurrida este martes, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Semades) usaron lanchas para iniciar con las labores de retiro de los peces afectados, mientras se observaba a garzas que se reunieron cerca de los peces muertos.

Los trabajadores señalaron que los ejemplares son sardinas que se vieron afectadas por la falta de oxigenación. La Semades apuntó que el incidente ocurrió por un choque térmico.

“El fenómeno conocido como ‘vuelco de aguas’ o choque térmico, que remueve sedimentos y materia orgánica del fondo y puede reducir el oxígeno disponible, afectando principalmente a especies pequeñas de peces”.

En otro comunicado, la dependencia encargada del Medio Ambiente en Tabasco destacó las condiciones del clima en el estado.

“Las lluvias intensas o atípicas suelen provocar alteraciones en la calidad del agua —como la disminución de oxígeno disponible—, lo que afecta de manera directa a diversas especies acuáticas”.

Por ello, la Semades puntualizó que mantiene un monitoreo permanente de la Laguna de las Ilusiones, tras la muerte de cientos de peces pequeños.

Además, la autoridad pidió a la población que evite la recolección y el consumo de los peces muertos o con comportamientos inusuales. También solicitó que se evite tirar residuos, aceites o desechos en cuerpos de agua en el estado.

La Laguna de las Ilusiones se ubica en Villahermosa y es una laguna interior. Este es un espacio donde se reúnen diversas especies animales, ya que es zona de anidación de algunas aves y es considerado un “lugar de anidación, reproducción, alimentación, protección y reposo” de especies nativas y migratorias.

De acuerdo con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Laguna de las Ilusiones conviven peces como la sardina amarilla, el charal tropical, arengas y algunos tipos de mojarras.

En la reserva ecológica de la Laguna de las Ilusiones también conviven cocodrilos y manatíes.

La Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones es una Área Natural Protegida (ANP) estatal. Como parte del programa de manejo y conservación de esta laguna, un documento de 2019 indica que algunas problemáticas son la falta de cultura ambiental, las afectaciones civiles y empresariales porque en la laguna se desechan residuos sólidos, basura, contaminantes, rellenos, descargas de aguas residuales e incendios inducidos.

También se señala que en la Laguna de las Ilusiones hay pesca clandestina, incendios provocados, deforestación, caza furtiva de cocodrilos, manatíes y aves, destrucción de nidos de aves, iguanas y cocodrilos, contaminación del agua, ataques civiles contra las especies y más. Asimismo, se señala la falta de presupuesto estatal para atender todas esas problemáticas.

Con información de Quadratín Tabasco.