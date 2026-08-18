A Max no se le escapa nada: Perro ‘inspector’ descubre 245 kilos de metanfetaminas en el AICM

Max IV, lomito de la Marina, identificó contenedores con metanfetamina en el AICM.

Max, un perro inspector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), detectó metanfetamina y paquetes de hoja de coca en maletas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante acciones de inspección y vigilancia en la aduana del AICM, el ‘lomito’ Max IV del binomio canino logró identificar ocho contenedores con bolsas de polvo cristalizado.

Al realizarse la inspección mediante equipo no intrusivo de espectrómetro de infrarrojo cercano, este arrojó un resultado compatible con metanfetamina, con un peso total de 245.5 kilos.

En una segunda acción de aseguramiento, durante la inspección de equipaje de pasajeros internacionales, Max IV realizó una indicación frente al equipaje de una pasajera proveniente de Lima, Perú. Al realizarse la segunda revisión, fueron hallados 18 paquetes de hoja de coca en diversas presentaciones.

La participación del binomio canino especializado en la detección de narcóticos contribuyó al fortalecimiento de las labores de inspección y detección.

En tanto, las sustancias ilícitas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones pertinentes.

En una breve respuesta sobre si el canino Max podría resultar afectado por las partículas residuales de drogas como la metanfetamina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) explicó que el ‘lomito’ no corrió riesgos porque su trabajo como perro detector evita el contacto directo con este tipo de sustancias tóxicas.

“Este tipo de perros realizan este tipo de labores de manera rutinaria sin problemas de toxicidad por olfateo residual”, destacó.

Los perros que forman parte de la Secretaría de Marina son conocidos como binomios caninos, porque cada ‘lomito’ trabaja en coordinación con un marino especializado, quien es su cuidador o manejador.

Algunos de los ‘lomitos’ de la Marina más conocidos son Ecko y Evil, ambos pastores belgas malinois, al igual que la perrita rescatista Frida y Arkadas, el perrito donado por Turquía a México y que pertenece a los binomios caninos de la Sedena.