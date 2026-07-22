Muere Rocky, el perro arrastrado por una camioneta en Saltillo; exigen justicia

Rocky fallece por las graves lesiones que sufrió tras ser arrastrado por una camioneta en Saltillo. (Dignidad Animal A.C)

Tras varios días de luchar por su vida en terapia intensiva, se confirmó el fallecimiento de Rocky, el perro que fue víctima de un acto de maltrato animal tras ser arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villa San Miguel, en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con el hospital veterinario Pets Care, donde el lomito recibía atención médica especializada, Rocky falleció a las 9:05 horas de este miércoles 22 de julio.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, encabezado por el médico veterinario Humberto Bacca, el daño neurológico provocado por un severo trauma medular agudo resultó irreversible, por lo que el cuerpo del can no resistió.

La agresión contra Rocky se dio a conocer luego de que circularan imágenes en redes sociales donde se observaba cómo era arrastrado desde un vehículo en movimiento por su propia dueña.

El can tuvo que ser hospitalizado en estado crítico y quedó bajo la custodia de la Fiscalía General del Estado de Coahuila para la integración de la carpeta de investigación.

Detienen a dos personas por el caso de Rocky

Derivado de las denuncias ciudadanas, las autoridades detuvieron a Liliana ‘N’, señalada como la presunta responsable de las lesiones y del maltrato contra el lomito.

Durante las diligencias también fue detenido Jorge ‘N’ por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de obstaculizar la investigación y emitir amenazas contra la autoridad.

Piden justicia para Rocky

La organización Dignidad Animal A.C., acompañada por vecinos de la zona, presentó una denuncia formal ante las autoridades y entregó el dictamen médico veterinario para fortalecer las investigaciones.

Tras el fallecimiento del can, Dignidad Animal A.C. expresó su profunda tristeza y condenó la crueldad que sufrió Rocky.

“Nos duele profundamente que un ser tan noble y hermoso haya tenido que vivir una experiencia de tanta crueldad. Ningún animal merece sufrir de esa manera”, escribió la asociación al informar sobre la muerte de Rocky.

Asimismo, aseguró que continuará dando seguimiento al proceso legal contra la presunta responsable para garantizar que el caso no quede impune y se haga justicia.

El hospital Pets Care aprovechó su comunicado para hacer un enérgico llamado a la empatía y reveló que fue víctima de acoso profesional durante el tiempo que atendió al can.

“El acoso profesional que se vivió alrededor de esta situación es algo que no puede volver a suceder; nuestra vocación y nuestro único objetivo es, y siempre será, darlo todo por el bienestar de nuestros pacientes”, puntualizó.