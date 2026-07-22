Bloqueo en la México-Puebla HOY: Familiares de Maricela Ruiz García exigen avances tras su desaparición

Maricela Ruiz García, de 34 años, está desaparecida desde el 16 de julio. Fue vista por última vez en la comunidad de Chaltipan.

La desaparición de Maricela Ruiz García, de 34 años, provocó este miércoles el cierre de la autopista México-Puebla, donde familiares, amigos y habitantes de Santa María Moyotzingo, en el municipio de San Martín Texmelucan, bloquearon ambos sentidos de la vialidad para exigir avances en su búsqueda.

La protesta inició sobre la autopista, a la altura de San Baltazar Temaxcalac, donde los manifestantes colocaron piedras, llantas —algunas incendiadas— y pancartas para impedir el paso de vehículos, lo que provocó largas filas y severas afectaciones a la circulación.

Los familiares denunciaron que, a casi una semana de la desaparición de Maricela, no han recibido información suficiente sobre las investigaciones y exigieron una respuesta inmediata por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

¿Qué se sabe de la desaparición de Maricela Ruiz en Puebla?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la FGE de Puebla, Maricela Ruiz García desapareció el pasado 16 de julio, cuando se dirigía a su domicilio en la comunidad de Chaltipan, en Santa María Moyotzingo, pero nunca llegó. Desde entonces se desconoce su paradero.

La mujer mide aproximadamente 1.54 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y cabello largo, lacio y teñido de color café. El día de su desaparición vestía blusa color rosa, suéter negro, pantalón de mezclilla azul rey deslavado y roto, tenis negros con suela blanca y un bolso rosa.

Entre sus señas particulares destaca una cicatriz en el labio superior, un tatuaje de un corazón con tres leones en el brazo izquierdo, un tatuaje de San Judas en el brazo derecho y otro más de un atrapasueños en la pierna derecha.

Las autoridades mantienen activa la ficha de búsqueda y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarla.

Caos vial por bloqueo en la México-Puebla este 22 de julio

El bloqueo comenzó alrededor de las 11:19 horas y afectó la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 93, cerca de la caseta de San Martín Texmelucan.

Hasta las 14:29 horas, la vialidad permanecía cerrada debido a la presencia de manifestantes, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe) a través de su cuenta oficial en X, por lo que recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas.

Apenas el pasado lunes 20 de julio, transportistas también realizaron protestas y bloqueos en la México-Puebla, a la altura del kilómetro 22, con dirección a la Ciudad de México, para exigir a las autoridades mayor seguridad en la zona.

Los manifestantes de Ixtapaluca, en el Estado de México, indicaron que días antes, un joven fue asesinado durante un asalto al transporte público. Además, denunciaron una ola de asaltos y homicidios en la autopista.