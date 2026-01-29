CDMX

Cierre de la México-Puebla: ¿Cuándo y a qué hora será por obras del Trolebús Chalco-Santa Martha?

Capufe informó que habrá cierre total de carriles en la autopista México-Puebla debido a que montarán una estructura metálica por donde pasará el Trolebús Chalco- Santa Martha.

El Trolebús Chalco-Santa Martha inició operaciones en mayo del 2025 y beneficia a 3 millones de personas. (Cuartoscuro).
En vísperas del primer puente vacacional del 2026 por el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que realizará cierra total de carriles en la autopista México-Puebla.

En un comunicado detalló que la vialidad tendrá también desvíos la madrugada del 29 al 30 de enero, ya que montarán una estructura metálica por donde circulará el Trolebús Chalco- Santa Martha.

“Las maniobras generarán el desvío de la circulación hacia los carriles centrales en dirección Puebla y habrá un cierre total en ambos sentidos durante el aseguramiento de la estructura", detalló en redes sociales Capufe.

El cierre en la México-Puebla será el jueves 29 de enero a partir de las 19:00 horas, con el desvío de la circulación y a las 23:00 se hará temporal.

¿Cuáles son las vías alternas a la autopista México-Puebla?

Capufe recomendó anticipar tiempos de traslado y considerar vías alternas si es necesario. Estas son:

  • Arco Norte.
  • Vía Corta a Santa Ana, en Puebla.
  • Boulevard Forjadores, en Puebla.
  • Carreteras federal México-Puebla.

Trolebús Chalco-Santa Martha:¿Cuáles son las estaciones?

El Trolebús Chalco-Santa Martha inició operaciones en mayo del 2025 y beneficia a 3 millones de personas que van de Chalco a Ciudad de México diariamente.

La ruta pasa por el municipio de la Paz y la alcaldía Iztapalapa. Además, se enlaza con la Línea A del Metro.

Su extensión es de 18.5 kilómetros y a diario reduce los tiempos de traslado de 2 horas 45 minutos a solo 33 minutos.

El sistema de transporte también atraviesa la autopista México-Puebla y la carretera México- Cuautla.

El Trolebús Chalco–Santa Martha tiene 15 estaciones, incluyendo dos terminales, estas son:

  • Santa Martha Terminal.
  • Los Reyes.
  • La Caldera.
  • Apolocalco.
  • Eje 10.
  • Av. Cuauhtémoc.
  • Puente Rojo.
  • Puente Blanco.
  • Parque Tejones.
  • Oriente 50.
  • Vicente Guerrero.
  • Chalco Centro.
  • José María Martínez.
  • Amalinalco.
  • Chalco Terminal.

El sistema de transporte se conecta con el Cablebús Línea 2, de Iztapalapa a Santa Martha.

