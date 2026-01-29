Cierre de la México-Puebla: ¿Cuándo y a qué hora será por obras del Trolebús Chalco-Santa Martha?

El Trolebús Chalco-Santa Martha inició operaciones en mayo del 2025 y beneficia a 3 millones de personas. (Cuartoscuro).

En vísperas del primer puente vacacional del 2026 por el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que realizará cierra total de carriles en la autopista México-Puebla.

En un comunicado detalló que la vialidad tendrá también desvíos la madrugada del 29 al 30 de enero, ya que montarán una estructura metálica por donde circulará el Trolebús Chalco- Santa Martha.

“Las maniobras generarán el desvío de la circulación hacia los carriles centrales en dirección Puebla y habrá un cierre total en ambos sentidos durante el aseguramiento de la estructura", detalló en redes sociales Capufe.

El cierre en la México-Puebla será el jueves 29 de enero a partir de las 19:00 horas, con el desvío de la circulación y a las 23:00 se hará temporal.

¿Cuáles son las vías alternas a la autopista México-Puebla?

Capufe recomendó anticipar tiempos de traslado y considerar vías alternas si es necesario. Estas son:

Arco Norte.

Vía Corta a Santa Ana, en Puebla.

Boulevard Forjadores, en Puebla.

Carreteras federal México-Puebla.

Trolebús Chalco-Santa Martha:¿Cuáles son las estaciones?

El Trolebús Chalco-Santa Martha inició operaciones en mayo del 2025 y beneficia a 3 millones de personas que van de Chalco a Ciudad de México diariamente.

La ruta pasa por el municipio de la Paz y la alcaldía Iztapalapa. Además, se enlaza con la Línea A del Metro.

Su extensión es de 18.5 kilómetros y a diario reduce los tiempos de traslado de 2 horas 45 minutos a solo 33 minutos.

El sistema de transporte también atraviesa la autopista México-Puebla y la carretera México- Cuautla.

El Trolebús Chalco–Santa Martha tiene 15 estaciones, incluyendo dos terminales, estas son:

Santa Martha Terminal.

Los Reyes.

La Caldera.

Apolocalco.

Eje 10.

Av. Cuauhtémoc.

Puente Rojo.

Puente Blanco.

Parque Tejones.

Oriente 50.

Vicente Guerrero.

Chalco Centro.

José María Martínez.

Amalinalco.

Chalco Terminal.

El sistema de transporte se conecta con el Cablebús Línea 2, de Iztapalapa a Santa Martha.