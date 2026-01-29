Cierre de la México-Puebla: ¿Cuándo y a qué hora será por obras del Trolebús Chalco-Santa Martha?

En vísperas del primer puente vacacional del 2026 por el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que realizará cierra total de carriles en la autopista México-Puebla.
En un comunicado detalló que la vialidad tendrá también desvíos la madrugada del 29 al 30 de enero, ya que montarán una estructura metálica por donde circulará el Trolebús Chalco- Santa Martha.
“Las maniobras generarán el desvío de la circulación hacia los carriles centrales en dirección Puebla y habrá un cierre total en ambos sentidos durante el aseguramiento de la estructura", detalló en redes sociales Capufe.
El cierre en la México-Puebla será el jueves 29 de enero a partir de las 19:00 horas, con el desvío de la circulación y a las 23:00 se hará temporal.
¿Cuáles son las vías alternas a la autopista México-Puebla?
Capufe recomendó anticipar tiempos de traslado y considerar vías alternas si es necesario. Estas son:
- Arco Norte.
- Vía Corta a Santa Ana, en Puebla.
- Boulevard Forjadores, en Puebla.
- Carreteras federal México-Puebla.
Trolebús Chalco-Santa Martha:¿Cuáles son las estaciones?
El Trolebús Chalco-Santa Martha inició operaciones en mayo del 2025 y beneficia a 3 millones de personas que van de Chalco a Ciudad de México diariamente.
La ruta pasa por el municipio de la Paz y la alcaldía Iztapalapa. Además, se enlaza con la Línea A del Metro.
Su extensión es de 18.5 kilómetros y a diario reduce los tiempos de traslado de 2 horas 45 minutos a solo 33 minutos.
El sistema de transporte también atraviesa la autopista México-Puebla y la carretera México- Cuautla.
El Trolebús Chalco–Santa Martha tiene 15 estaciones, incluyendo dos terminales, estas son:
- Santa Martha Terminal.
- Los Reyes.
- La Caldera.
- Apolocalco.
- Eje 10.
- Av. Cuauhtémoc.
- Puente Rojo.
- Puente Blanco.
- Parque Tejones.
- Oriente 50.
- Vicente Guerrero.
- Chalco Centro.
- José María Martínez.
- Amalinalco.
- Chalco Terminal.
El sistema de transporte se conecta con el Cablebús Línea 2, de Iztapalapa a Santa Martha.