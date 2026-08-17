Clima en Puebla y Morelos: Lluvias y máxima de 26°C para el martes 18 de agosto

El clima en Puebla y Morelos para este martes 18 de agosto presentará condiciones de cielo medio nublado en gran parte de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las temperaturas se mantendrán frescas por la mañana, con valores que irán de los 8°C a los 11°C, y ascenderán a templadas durante la tarde. Se esperan vientos ligeros y una probabilidad de lluvias aisladas, especialmente en zonas altas, debido a la interacción de canales de baja presión.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

Para la ciudad de Puebla, se pronostican temperaturas mínimas de 9.3°C y máximas de 25.3°C, con vientos de 9 km/h. En Cholula, los grados irán de 9.3°C a 24.7°C. En municipios como Santa Isabel Cholula, el rango será de 8°C a 24°C, mientras que en San Andrés Cholula se espera de 8°C a 25°C.

Por su parte, en Cuernavaca, Morelos, las temperaturas serán ligeramente más cálidas, con una mínima de 11.0°C y una máxima que alcanzará los 26.0°C. Los vientos en la capital morelense soplarán más suaves, a 6 km/h. La diferencia con Puebla es notable, mostrando un ambiente un poco más caluroso en la región de Morelos.

¿Se esperan lluvias en Puebla y Morelos este martes?

Si bien el cielo se mantendrá medio nublado en la mayor parte de la región, el SMN alerta sobre la posibilidad de lluvias muy fuertes en zonas de Puebla. Estas precipitaciones, causadas por canales de baja presión y ondas tropicales, podrían generar aumento en ríos y arroyos, así como deslaves y encharcamientos, especialmente en áreas bajas del estado.

Los vientos en la región serán en general ligeros. Para Puebla, se esperan ráfagas de 9 km/h, mientras que en Cuernavaca el viento alcanzará los 6 km/h. En Cholula, se sentirán a 8 km/h. El cielo permanecerá con nubes dispersas, lo que significa que el sol se asomará ocasionalmente, pero no habrá un cielo completamente despejado durante el día.

¿Cómo se pronostica el clima en la zona los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 18 de agosto : Máxima de 26°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 10 km/h. Miércoles 19 de agosto : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Jueves 20 de agosto: Máxima de 26°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia general para los próximos días muestra temperaturas mínimas estables alrededor de los 10°C, con máximas que se mantendrán entre 24°C y 26°C. El cielo estará principalmente nublado o medio nublado, sugiriendo una continuidad en las condiciones atmosféricas. Es importante mantenerse informado sobre posibles cambios en el pronóstico.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en la región?

Ante las condiciones de medio nublado y temperaturas templadas, se recomienda a la población mantenerse hidratada, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Aunque el cielo no esté despejado, es aconsejable usar protección solar si se planean actividades al aire libre, para prevenir daños por la radiación ultravioleta.

Para este martes, se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros para las horas de mayor calor. Sin embargo, debido a las mañanas frescas y la posibilidad de lluvias, es buena idea llevar un suéter ligero o chamarra y un paraguas, especialmente si se sale temprano o se regresa tarde.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.