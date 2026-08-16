‘Son vividores’: Exsecretario de PC de Puebla desprecia trabajo de Los Topos en Colombia

El fundador de la brigada destacó además que los rescatistas cuentan con equipo especializado para realizar las tareas de búsqueda entre los escombros. (Facebook: Los Topos Azteca).

Luis Gustavo Ariza Salvatori, exsecretario de Protección Civil del municipio Puebla, arremetió en redes sociales contra el grupo de rescatistas mexicanos conocidos como “Los Topos”, al afirmar que son “vividores y manipuladores de la desgracia ajena”.

En medio de la tragedia que vive Colombia tras el sismo de 7.4, Salvatori, técnico en urgencias médicas y en quien se desempeñó frente a la secretaría municipal de Protección Civil del municipio de Puebla por 10 años, comparó la labor de “Los Topos” con curanderos frente a médicos cirujanos.

“Ese curandero ha recibido múltiples donativos y en 40 años no entro a estudiar medicina o enfermería, pero ha vivido de paseo en los hospitales sacándose fotos junto a pacientes y recibiendo más dinero después de cada foto”, afirmó el exservidor público en su cuenta de X.

Los comentarios generaron críticas en la rede social, tras los cuales Salvatori afirmó: “Nunca han administrado un desastre, no conocen la gestión del riesgo y confunden exposición mediática con capacidad”.

Los Topos acuden a Colombia tras sismo

Luego de versiones que señalaban que Colombia había rechazado el apoyo de los rescatistas mexicanos para atender la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7.4, Héctor Méndez, fundador de Topos Azteca, aseguró que la brigada fue recibida de manera positiva por autoridades del país.

Méndez, conocido como el “Topo Mayor”, explicó en una entrevista radiofónica que el alcalde de Cali les dio una buena recepción y que incluso el presidente de Colombia facilitó el traslado aéreo de otro grupo de rescatistas mexicanos.

“Nos recibieron muy bien, el alcalde nos hizo una excelente recepción”, señaló Méndez, quien agregó que actualmente 25 integrantes de Topos Azteca participan en las labores de rescate.

El fundador de la brigada destacó además que los rescatistas cuentan con equipo especializado para realizar las tareas de búsqueda entre los escombros dejados por el movimiento telúrico.

A su llegada a Cali, los Topos Azteca ya realizaron su primer rescate. Se trató de un perro que permanecía atrapado entre los restos de un edificio que quedó prácticamente destruido.

La brigada compartió en redes sociales imágenes del momento en que el animal fue localizado y posteriormente sacado de los escombros. En el video se observa al perro fuera de peligro, mientras uno de los rescatistas lo sostiene con una correa.

“Todas las vidas cuentan”, escribió Topos Azteca al acompañar la publicación sobre el rescate.