Clima en Península de Yucatán: Calor intenso con hasta 40°C para el martes 18 de agosto

El clima en la Península de Yucatán para este martes 18 de agosto se presenta con calor extremo y cielos despejados en la mayoría de sus ciudades.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas elevadas en la región, con posibles lluvias aisladas hacia el sureste. Esta jornada demandará precaución ante el sol intenso.

¿Qué temperatura hará mañana en la Península de Yucatán?

Mérida, en Yucatán, se prepara para un día muy caluroso, con una temperatura mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 40°C. El viento soplará a 11 km/h, con un cielo medio nublado. Los municipios de la zona central de Mérida esperan condiciones similares durante el día.

En contraste, las ciudades del Caribe Mexicano como Cancún y Chetumal disfrutarán de cielos despejados. Cancún tendrá una mínima de 25°C y una máxima de 32°C, con vientos de 13 km/h. Chetumal compartirá un pronóstico similar, con 25°C de mínima y 32°C de máxima.

¿Lloverá mañana en la Península o habrá viento fuerte?

Aunque el pronóstico general muestra cielos despejados en la costa, el SMN advierte sobre canales de baja presión. Esto podría generar chubascos y lluvias fuertes en el sureste del país, incluida la Península de Yucatán, con riesgo de deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Tulum y Playa del Carmen, en Quintana Roo, también mantendrán un clima despejado. Tulum registrará una mínima de 23°C y una máxima de 33.7°C, con vientos de 10 km/h. Playa del Carmen presentará condiciones idénticas, con 23°C de mínima y 34°C de máxima.

¿Cómo estará el clima en la Península los próximos 3 días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Martes 18 de agosto : Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 10 km/h. Miércoles 19 de agosto : Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Cielo despejado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Cielo despejado, viento de 11 km/h. Jueves 20 de agosto: Máxima de 41°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 12 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un aumento progresivo del calor en la región. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 41°C para el jueves, manteniendo las mínimas alrededor de los 20°C. Los cielos se verán cada vez más despejados, especialmente en el interior de Yucatán.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península?

Ante las altas temperaturas, es crucial tomar medidas para evitar golpes de calor. Se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no se siente sed. Evite la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación es más intensa.

Use ropa ligera, de colores claros y manga larga para proteger la piel. Es indispensable el uso de protector solar y gorras o sombreros al salir. Preste especial atención a niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor intenso en la Península de Yucatán.

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