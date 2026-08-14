Clima en la Península de Yucatán: Se prevé intenso calor y cielo despejado este sábado 15 de agosto

Así estará el clima este sábado 15 de agosto en la Península de Yucatán.

El clima en la Península de Yucatán para este sábado 15 de agosto será de calor extremo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica máximas de hasta 41°C en algunas zonas, con cielos mayormente despejados.

Playas de la Península de Yucatán bajo un sol radiante.

¿Qué temperaturas se esperan en Península de Yucatán mañana?

En Mérida, Yucatán, las mínimas serán de 20°C y las máximas de 40.3°C. Municipios como Mérida registrarán hasta 41°C, un día muy caluroso para sus habitantes.

En Cancún y Chetumal, Quintana Roo, las temperaturas estarán entre 25.3°C y 32.0°C. Estas ciudades costeras ofrecerán un respiro relativo al intenso calor del interior.

¿Cómo estarán Tulum y Playa del Carmen este sábado?

Tulum y Playa del Carmen tendrán mínimas de 23.3°C y máximas de 34.3°C. Sus municipios, incluyendo Tulum, podrían alcanzar los 35°C, manteniendo un ambiente caluroso.

El viento será moderado: 13 km/h en Mérida y 16 km/h en Cancún y Chetumal. En Tulum y Playa del Carmen, alcanzará 11 km/h. El cielo se verá despejado o poco nuboso en toda la península.

¿Habrá lluvias en la Península de Yucatán este fin de semana?

Aunque los pronósticos locales indican cielos despejados, el SMN alerta que canales de baja presión y la onda tropical número 26 causarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste, incluida la Península.

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:Sábado 15 de agosto: Máxima de 41°C, Mínima de 20°C, Cielo despejado, viento de 12 km/h.Domingo 16 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Cielo despejado, viento de 12 km/h.Lunes 17 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Cielo despejado, viento de 14 km/h.

¿Qué esperar del clima en la Península los próximos días?

La tendencia para el inicio de la semana es de un clima similar, con máximas de 40°C y mínimas de 20°C. El viento mantendrá su intensidad, sin cambios significativos en las condiciones generales.

Este panorama se debe a canales de baja presión interactuando con una circulación ciclónica en altura y una vaguada. El monzón mexicano también influye en el noroeste, pero su efecto en esta región es menor.

Fuente: CONAGUA.

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