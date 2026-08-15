‘Acapulcazo’ de la SEMAR: Así detectó un megacargamento de droga de 405 mdp en Guerrero (VIDEO)

La embarcación fue interceptada a unos 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo; dos tripulantes fueron detenidos.

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró alrededor de 1.9 toneladas de presunta cocaína durante una operación marítima realizada al suroeste de Guerrero, en aguas del Océano Pacífico. Dos personas fueron detenidas y una embarcación con dos motores fuera de borda quedó bajo resguardo de las autoridades.

El aseguramiento ocurrió a aproximadamente 170 millas náuticas —unos 315 kilómetros— al suroeste de Zihuatanejo, luego de que personal naval detectara una embarcación durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima.

¿Cuánta droga aseguró la Marina en Guerrero?

De acuerdo con el comunicado de la Semar, los elementos de la Armada de México localizaron 53 bultos con una sustancia de características similares a la cocaína.

El peso aproximado del cargamento es de 1,900 kilogramos, aunque la dependencia precisó que será la autoridad ministerial la encargada de determinar el peso definitivo y realizar las diligencias correspondientes.

La embarcación transportaba la presunta droga y llevaba a bordo a dos tripulantes, quienes fueron detenidos durante la operación.

Las personas detenidas fueron trasladadas, junto con lo asegurado, a la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero.

Los dos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. La Semar informó que, después de leerles sus derechos, serían presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), con intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Será la autoridad ministerial la que integre la carpeta de investigación, realice los peritajes y determine la situación jurídica de los detenidos.

Decomiso de cocaína supera los 405 millones de pesos

La Semar calcula que el decomiso representa una afectación económica de aproximadamente 405 millones 484 mil 480 pesos para los grupos delictivos.

Según la dependencia, el golpe financiero busca reducir la capacidad de operación de las organizaciones criminales que participan en el tráfico de drogas.

La Marina también estimó que con este aseguramiento se evitó que más de tres millones de dosis llegaran al mercado.

¿Cuánta cocaína ha asegurado la Marina en esta administración?

La dependencia señaló que, con este operativo, los resultados de las operaciones marítimas encabezadas por la Marina durante la presente administración ascienden a cerca de 90 toneladas de cocaína aseguradas.

El operativo en Guerrero forma parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Armada de México para detectar actividades ilícitas en aguas nacionales.

La Semar indicó que estas labores se desarrollan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de debilitar las capacidades financieras y operativas de los grupos delictivos y reforzar la seguridad en las zonas marinas mexicanas.