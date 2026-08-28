‘No me arrepiento’: Sandra Cuevas no asumirá cargos públicos 1 año; la inhabilitan por abuso de funciones

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) sancionó por un año a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por abuso de funciones y violaciones al debido proceso durante la ejecución del denominado ‘Operativo Diamante’.

De acuerdo con la resolución, la exfuncionaria quedará impedida para ejercer cualquier cargo público durante el periodo que contempla la sanción administrativa.

Ante esto, la exalcaldesa de Cuauhtémoc respondió en sus redes sociales: “¡Uy, estoy bien preocupada! Volvería hacer todo igual. No me arrepiento".

La determinación fue emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual concluyó que Sandra Cuevas incurrió en irregularidades durante el operativo implementado cuando se encontraba al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿En qué consistió el ‘Operativo Diamante’ de Sandra Cuevas?

El llamado ‘Operativo Diamante’ consistió en un despliegue hecho por Sandra Cuevas para retirar mobiliario, enseres y otros objetos de comercios instalados en la vía pública, bajo el argumento de recuperar y liberar espacios urbanos.

Durante la administración de Sandra Cuevas en Cuauhtémoc, el operativo generó cuestionamientos por la forma en que se realizaron los retiros y por las acciones emprendidas contra comerciantes.

Además, este tipo de acciones fueron rechazadas por distintas organizaciones y colectivos, quienes realizaron protestas en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los activistas denunciaron que se trata de políticas en contra de las mujeres trabajadoras sexuales, feministas, personas sin hogar y vendedores ambulantes.

En aquella ocasión los manifestantes consideraron que se trata de una violación hacia los derechos humanos, debido a que la alcaldesa quiere quitar solo a ‘ciertas personas’ de las calles.

La resolución del TJACDMX señala que en la ejecución del operativo se configuraron conductas relacionadas con abuso de funciones y violaciones al debido proceso.

Sandra Cuevas queda fuera de cargos públicos durante un año

Con la sanción, Sandra Cuevas no podrá desempeñar ningún cargo público durante un año, mientras transcurren los plazos legales correspondientes.

La medida representa un impedimento temporal para que la exalcaldesa pueda incorporarse a un puesto dentro de la administración pública durante el periodo establecido por la resolución.

La sanción corresponde a un procedimiento administrativo y estará sujeta a los plazos y recursos legales que correspondan.

Con información de Quadratín