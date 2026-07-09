Con tacos de jabalí y carne premium: Así es Kloster, la taquería donde cenó Sandra Cuevas

La Taquería Kloster se especializa en carne a la parrilla, que puede acompañarse con frijoles, salsas, papas y nopales. (Foto: Cuartoscuro / Pexels)

Si hay una persona que conoce los mejores lugares para comer en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México es la empresaria Sandra Cuevas, quien suele visitar restaurantes locales. En esta ocasión fue el turno de la Taquería Kloster.

Tal como ella misma ha dicho en videos anteriores: “Si quieres comer realmente sabroso, júntate conmigo”, pues no se trata de una taquería cualquiera, sino de un lugar especializado en carne a la parrilla.

Además, no ofrecen los típicos tacos de bistec, longaniza y campechano. En su carta también hay preparaciones premium y cortes de carne exóticos que sacan a cualquiera de la rutina. No por nada Sandra Cuevas eligió este lugar para el antojo de la noche.

¿Cuál es la historia de Kloster, la taquería a la que fue Sandra Cuevas?

Kloster tiene más de una sucursal en la Ciudad de México. Además, suele tener presencia en festivales gastronómicos y eventos como la Feria Nacional de San Marcos, aunque no siempre fue así. Su historia comenzó en un pequeño puesto desmontable.

“El dueño comenzó vendiendo cervezas de barril Kloster en El Bordo, ahí en el Estado de México”, comentó uno de los colaboradores de la taquería en una entrevista con el influencer Lalo Villar, de La Ruta de la Garnacha.

Sandra Cuevas acudió a Kloster durante la noche, ya que iba a cenar. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

El negocio comenzó en 2022, cuando la pandemia de COVID-19 aún estaba presente. Sin embargo, lograron salir adelante porque, además de bebidas, el propietario incluyó tacos en el menú.

“Vendía tacos de bistec, arrachera, chistorra y longaniza y así empezó el concepto”, compartió el colaborador, quien explicó que los tacos se despachaban desde un puesto desmontable.

Como inicialmente vendían cerveza de la marca Kloster, ese fue el nombre que finalmente adoptó la taquería. Poco después comenzó a ganar popularidad no solo en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México, donde recientemente inauguraron una sucursal más.

¿Cómo es Kloster, el restaurante al que fue Sandra Cuevas?

La sucursal que visitó la dueña de Diamond Group es especial, ya que se trata de la principal. En aquella ocasión, Sandra Cuevas recomendó ampliamente la taquería.

“Hola, ¿cómo están? Vine a comer tacos aquí a la colonia Maza, a un lugar que se llama Kloster, vean nada más. Está bien rico aquí, muchachos, se los recomiendo, vénganse acá”, comentó en un video que publicó en sus redes sociales.

La sucursal cuenta con la parrilla al exterior del local. Ahí se asa la carne y desde ese espacio se preparan los tacos, que pueden acompañarse con nopales, papas, salsas y frijoles.

Aunque muchas personas prefieren comer de pie afuera del establecimiento, como marca la tradición taquera, otras optan por pasar al interior, donde hay mesas para quienes desean sentarse o llegan en grupos grandes.

¿Cuál es el menú de la Taquería Kloster, donde cenó Sandra Cuevas?

La taquería se especializa en carne asada preparada a la parrilla con carbón. Aunque el proceso puede parecer sencillo, los cortes que ofrece para sus tacos no lo son.

Kloster cuenta con opciones clásicas como aguja norteña, picaña, tuétano, arrachera y chorizo. Además, ofrece alternativas premium con cortes como rib eye y New York.

También tiene una sección dedicada a los cortes exóticos, ya que es posible probar tacos de carne de jabalí. Próximamente ofrecerán cocodrilo, león, búfalo y lechón.

En la taquería también se pueden pedir parrilladas con arrachera, chistorra, chorizo argentino, rib eye, picaña, tuétano, tortillas, salsas y guarniciones. Están disponibles para una persona por 400 pesos y hasta para seis personas por mil 800 pesos.

Los precios van desde los 40 pesos por tacos sencillos, como los de bistec, y alcanzan los 95 pesos por los tacos premium de rib eye con queso gouda. Además, es posible comprar la carne por kilo.

El precio va de los 700 pesos por la espaldilla de jabalí hasta los 900 pesos por el kilo de rib eye. También hay extras como papas rellenas con carne desde 180 pesos, volcanes desde 75 pesos y tres tuétanos por 350 pesos.

Algunos de los precios del menú de Kloster son los siguientes:

Tacos clásicos

Rosbeef: 50 pesos

Campechano: 50 pesos

Cecina natural: 50 pesos

Cecina enchilada: 50 pesos

Pechuga de pollo: 45 pesos

Bistec: 40 pesos

Longaniza: 40 pesos

Chistorra: 45 pesos

Chorizo argentino: 45 pesos

Arrachera Prime: 60 pesos

Aguja norteña: 60 pesos

Costilla de res: 60 pesos

Cortes americanos (en taco)

Picaña: 75 pesos (900 pesos por kg)

Rib Eye: 75 pesos (900 pesos por kg)

New York: 75 pesos (900 pesos por kg)

Picaña con queso: 85 pesos

Rib Eye con queso: 85 pesos

Tacos especiales

Taco de Cochinada: 65 pesos

Quesocarne: 65 pesos

Taco Manolo: 60 pesos

Pork Belly (6 horas a la leña): 60 pesos

Molleja de res: 60 pesos

Choriqueso (con tortilla de harina): 60 pesos

Tacos premium

Picaña con queso gouda: 95 pesos

Rib Eye con queso gouda: 95 pesos

¿En dónde está la sucursal de Kloster a la que fue Sandra Cuevas?

La taquería que visitó Sandra Cuevas se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc. La dirección completa es Hierro número 20, colonia Maza, Ciudad de México, muy cerca de la estación Valle Gómez del Metro.