‘No nos hace nada el veneno’: Así es Ling Ling, restaurante donde Sandra Cuevas comió sushi con alacrán

El restaurante Ling Ling ofrece una experiencia gastronómica de fine dining con platos de la cocina asiática. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La política Sandra Cuevas no solo es amante de los taquitos de longaniza en puestos de la alcaldía Cuauhtémoc; también cuenta con una faceta elegante y sofisticada, tal como lo demostró al ir a comer al restaurante Ling Ling.

Al igual que Cuerno —el exclusivo restaurante al que Sandra Cuevas fue con Adrián Rubalcava— este establecimiento se centra en el fine dining, una experiencia gastronómica de lujo en la que se sirven ingredientes de la más alta calidad.

Ling Ling, el restaurante que eligió la dueña de Diamond Group para comer, cuenta con una carta inspirada en la cocina asiática e incluso fue ganador del premio Diners’ Choice 2022.

¿Cómo es el restaurante Ling Ling, a donde fue Sandra Cuevas?

La comida no es el único atractivo de Ling Ling. Tal como sucede con Bellini, el restaurante giratorio que se encuentra en el World Trade Center de la Ciudad de México, lo que más llama la atención de este lugar son sus vistas.

El establecimiento, que forma parte del grupo Hakkasan, se encuentra dentro del exclusivo hotel The Ritz-Carlton y no en cualquier piso: Ling Ling opera en el número 56, convirtiéndose en uno de los restaurantes más altos de la Ciudad de México.

Dada su ubicación, Ling Ling ofrece una vista panorámica hacia distintos puntos emblemáticos de la capital, además de Paseo de la Reforma, ya que en ciertos ángulos se puede apreciar el Bosque de Chapultepec y, a lo lejos, el World Trade Center.

En su interior, el restaurante mantiene una estética tan elegante como acogedora, con plantas decorando cada rincón del lugar, algunos árboles en macetas y luces cálidas, las cuales iluminan las cenas de los comensales junto a las velas de las mesas.

Para comer, se puede optar por gabinetes con acolchados sillones o por mesas altas, las cuales tienen acabados de madera y tipo mármol, preservando la sofisticación del establecimiento.

Además, hay un mural titulado ‘La Guardiana de la naturaleza’, un trabajo a cargo de la artista mexicana Paola Delfín, el cual se eleva sobre la vegetación que decora las paredes.

¿Cuánto cuesta el rollo de sushi que pidió Sandra Cuevas?

Sandra Cuevas compartió un video en su cuenta de X en el que se le ve disfrutando de un alacrán en el restaurante Ling Ling. Al clip añadió la leyenda: “a nosotros no nos hace nada el veneno”.

Uno de los platillos más emblemáticos de Ling Ling en el que se puede encontrar este ingrediente es el rollo especial Golden Scorpio, una preparación que añade otros elementos exclusivos.

Este se rellena de cebolla caramelizada, aguacate, caviar y polvo de oro. El rollo va cubierto con finos cortes de A-5 Wagyu japonés y se decora con un alacrán; su costo es de 850 pesos.

Además de este, Ling Ling ofrece otras preparaciones de distintas gastronomías. El chef Jorge Alcántara explicó en una entrevista con el canal de YouTube Top Restaurants que entre las que destacan se encuentran la japonesa, cantonesa, tailandesa y china.

Es así que en su carta se pueden encontrar preparaciones como sushi, robatayaki, dim sum y platos fuertes. También destacan opciones de Wagyu A5 y coctelería de autor, la cual cuenta con una carta muy amplia.

El rango de precios en Ling Ling Ciudad de México varía significativamente dependiendo de la categoría de alimentos y bebidas que elijas, ya que el menú incluye desde platos pequeños accesibles hasta cortes de carne y mariscos de lujo.

Las entradas parten desde los 150 pesos, por los edamames al vapor, y pueden llegar hasta los 440 pesos en opciones más elaboradas, como los camarones crujientes o los rollos de salmón de temporada. Los tacos —disponibles de atún, salmón o short rib— tienen un precio fijo de 350 pesos por orden.

El restaurante también ofrece una sección de sushi y una barra cruda. Aquí, los precios van desde los 295 pesos, por el rollo de trufa vegano, hasta 850 pesos en creaciones premium como el Golden Scorpio.

En el caso de nigiris y sashimi, las piezas individuales comienzan en 90 pesos, por el nigiri de camarón, y alcanzan los 290 pesos en opciones de alta gama como Wagyu A5. Entre los platillos más destacados se encuentra la Torre de marisco crudo, pensada para compartir, con un precio de 3 mil 900 pesos.

En los platos fuertes, cuentan con opciones de robatayaki y preparaciones más sencillas, como el pollo picante o el kung pao, así como otras más exclusivas, como bacalao negro, Wagyu y langosta, por precios que llegan hasta los 2 mil 950 pesos.

Los postres individuales tienen precios que oscilan entre 310 pesos y 400 pesos, mientras que los cócteles se encuentran en un rango de 230 pesos a 350 pesos.

¿En dónde está Ling Ling, a donde fue Sandra Cuevas?

El restaurante Ling Ling se encuentra en la avenida Paseo de la Reforma número 509, piso 56, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y abre en un horario de 1:00 de la tarde a 12:00 de la noche todos los días, a excepción del domingo, cuando cierra a las 11:00 de la noche.