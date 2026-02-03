¿Quieres de ‘jefa’ a Sandra Cuevas? Lanza vacantes para su empresa Diamond Group; así puedes aplicar

Sandra Cuevas anunció una serie de vacantes en su empresa Diamond Group.

La exalcaldesa y empresaria Sandra Cuevas publicó este martes un breve video de convocatoria para laborar en su empresa Diamond Group.

“¿Buscan trabajo y viven en la Ciudad de México? Tengo una oportunidad laboral para ti en mi empresa Sandra Cuevas Diamond”, apuntó.

La política destacó que está en busca de corredores de arte, tres gerentes generales para la Dulcería de Sandra Cuevas, un restaurante y su marca de tequila, además de meseros, lavatrastes, auxiliares de limpieza y auxiliares administrativos, un community manager y un chofer.

“Requerimos que tengas una actitud de servicio, que tengas muchas ganas de trabajar y salir adelante”, apuntó.

Cuevas pidió a las personas interesadas que envíen su currículum (CV) al correo andracuevasdiamondgroup1@gmail.com, los cuales afirmó que revisa de manera personal.

Las vacantes específicas en Sandra Cuevas Diamond Group son:

Dos corredores de arte experimentados

1 Gerente para Sandra Cuevas Dulcería

1 Despachador de barra de helados

1 Auxiliar de alimentos (hot dogs y papas)

3 Auxiliares de limpieza

2 Encargados de caja

1 Auxiliar multifuncional

1 Gerente General para Sandra Cuevas Restaurante

2 Chefs

1 Gerente General para Sandra Cuevas Tequila

2 Cocineros

8 Meseros

2 Bartenders

2 Lavalozas

1 Community Manager General

1 Chofer

1 Auxiliar de Chofer

Según la convocatoria de Sandra Cuevas, la fecha límite para enviar solicitudes de empleo es el 8 de febrero de 2026.

Sandra Cuevas, quien fue alcaldesa de Cuauhtémoc, es también empresaria y tiene su marca Diamond Group, la cual es en realidad un conglomerado de empresas con giros en gastronomía.

Además, Sandra Cuevas tiene una importante colección de arte. Obras de los artistas mexicanos Pedro Friedeberg y Francisco Toledo forman parte de su millonaria colección privada. En mayo de 2025, la exalcaldesa inauguró una galería de arte en la colonia Anzures.

En octubre de 2025, Cuevas informó que se mantendrá en la contienda para buscar una candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2030. Por ello, buscará fortalecer su movimiento político México Nuevo.