¿Y si sí… nos echamos unos mariscos? Así es Los Arcos, restaurante con el que Memo Ochoa celebró

La historia del restaurante Los Arcos comenzó en 1977 y actualmente cuenta con varias sucursales en México. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash).

Con tacos gobernador rellenos de machaca de camarón y queso, pulpo fresco y hasta un pastel con la famosa frase “¿Y si sí?”, Guillermo ‘Memo’ Ochoa y su familia celebraron el reciente triunfo de la Selección Nacional en el Mundial 2026.

El martes, el equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Ecuador y con ese resultado el Tri selló su pase a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Inglaterra con el objetivo de avanzar a cuartos.

Antes de asumir el siguiente compromiso, ‘Memo’ Ochoa —quien se retirará tras el Mundial 2026— festejó los logros del conjunto nacional junto a su familia con una mariscada preparada por el restaurante Los Arcos.

Se trata de un lugar con una larga tradición en México, ya que incluso asegura haber inventado los ya clásicos tacos gobernador, un platillo que hoy puede encontrarse prácticamente en cualquier parte del país.

Memo Ochoa disfrutó de mariscos tras el partido contra Ecuador. (Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com).

¿Cómo es Los Arcos, el restaurante donde comió ‘Memo’ Ochoa?

El restaurante Los Arcos abrió sus puertas en 1977, muy lejos de la Ciudad de México, donde actualmente cuenta con dos sucursales. Sus cimientos se colocaron en Culiacán, una ciudad con una larga tradición en la cocina de mar.

El nombre surgió de un acueducto construido en la zona oriente de la ciudad, el cual se utilizaba en el siglo XIX para regar los antiguos cañaverales, una estructura que aún permanece en pie.

Con el paso de los años, la popularidad del restaurante creció y sus sucursales se expandieron más allá de Sinaloa hasta llegar a Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México.

Además de especialidades como el callo de hacha, el aguachile verde y los ceviches, Los Arcos es conocido por un hecho histórico: en su cocina nació uno de los platillos de mar más populares del país, el taco gobernador.

Memo Ochoa también comió un pastel con la frase viral '¿Y si sí?'. (Foto: Captura de pantalla)

En su sitio web explican que el entonces candidato a gobernador Francisco Labastida Ochoa fue invitado a cenar al restaurante durante el cierre de su campaña, por lo que decidieron preparar un platillo fresco y ligero.

El origen exacto no está del todo claro. Los Arcos sostiene que aquella noche María Teresa Uriarte, esposa de Labastida; la cantante Lola Beltrán y Armando Angulo entraron a la cocina para preparar una quesadilla y, durante el proceso, surgió la idea de agregarle machaca de camarón.

No obstante, la chef Pati Jinich asegura que el platillo fue creación del chef del restaurante, quien antes de la visita de Labastida realizó varias pruebas hasta encontrar la receta definitiva. Al presentarla, le comentó al político que llevaba por nombre “Taco Gobernador”.

Más allá de cuál sea la versión verdadera, lo cierto es que el primer lugar donde se sirvió este platillo fue Los Arcos, restaurante que incluso registró el nombre “Taco Gobernador”.

Actualmente, Los Arcos cuenta con 16 sucursales en México; sin embargo, la mayoría conserva una estética inspirada en el mar, con tonos blancos y azul rey en su decoración.

¿Cuánto cuesta comer en Los Arcos, donde pidió comida ‘Memo’ Ochoa?

Karla Mora, comunicóloga y esposa de Guillermo Ochoa, compartió en sus historias de Instagram un video en el que mostró los platillos con los que el arquero mexicano celebró el pase del Tri a los octavos de final del Mundial 2026.

El clip deja ver una mariscada con láminas de pescado servidas junto a rebanadas de pepino, los tradicionales tacos gobernador de Los Arcos y pulpo fresco acompañado de medallones de otros mariscos.

En otra historia, Karla publicó una fotografía de ‘Memo’ Ochoa sosteniendo un pastel con los colores de la bandera de México y la frase “¿Y si sí?” escrita con betún, un guiño a los aficionados del Tri.

Tal como mostró Karla, el restaurante está especializado en cocina de mar, por lo que en su menú se pueden encontrar clásicos como cóctel de camarón, ceviches, tostadas de atún, tacos gobernador y camarones preparados de distintas formas.

Los precios van desde los 82 pesos por un taco de pescado ahumado hasta los 2 mil 364 pesos por 900 gramos de langostinos; sin embargo, la mayoría de los platillos se encuentra en un rango de entre 250 y 500 pesos. Algunos son:

Cócteles

Consomé de camarón: 113 pesos

Ceviche de camarón: 246 pesos

Ceviche de pescado: 256 pesos

Ceviche especial de pulpo: 386 pesos

Ceviche tropical: 327 pesos

Tartar de atún: 294 pesos

Sashimi de atún: 409 pesos

Al natural

Camarón natural: 302 pesos

Pulpo natural: 382 pesos

Ostión en su concha: 670 pesos la docena

Callo de hacha: mil 3 pesos

Tacos y tostadas

Taco gobernador: 103 pesos

Taco Bonita: 102 pesos

Taco de jícama: 88 pesos

Taco de pescado al pastor: 88 pesos

Taco de pescado ahumado: 82 pesos

Taco regio: 116 pesos

Tostada de camarón: 115 pesos

Sopas

Sopa de camarón: 238 pesos

Sopa de mariscos: 249 pesos

Sopa de mariscos especial: 266 pesos

Crema de almeja: 244 pesos

Camarones

Camarones culichi: 404 pesos

Camarones rellenos: 421 pesos

Camarones enchipotlados: 404 pesos

Camarones a la diabla: 404 pesos

Camarones mango: 404 pesos

Especialidades de temporada

Langostinos: de mil 315 a 2 mil 364 pesos

Langosta: de mil 168 a mil 946 pesos

El restaurante también ofrece postres como pasteles, pays y crepas desde 160 pesos, además de una amplia variedad de bebidas sin alcohol y coctelería para acompañar los alimentos.

¿En dónde está Los Arcos? Las sucursales en la CDMX

Los Arcos tiene dos sucursales en la Ciudad de México:

San Jerónimo: Avenida San Jerónimo 215, colonia La Otra Banda, alcaldía Álvaro Obregón.