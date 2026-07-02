Esthela Damián reúne a jóvenes en Guerrero y los convoca a fortalecer la Cuarta Transformación

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó un encuentro con el movimiento “Jóvenes Defensores de la Soberanía Nacional”, al cual asistieron, entre otros, estudiantes de la comunidad tecnológica de los campus Acapulco, Iguala y Ciudad Altamirano

El evento, que congregó a universitarios, colectivos culturales y liderazgos juveniles, se convirtió en un auténtico manotazo en la mesa que posiciona a Damián Peralta como la opción con mayor respaldo generacional para coordinar los Comités de la Cuarta Transformación en Guerrero.

Entre consignas, pancartas y una energía desbordante, las juventudes guerrerenses manifestaron que no buscan cuotas políticas ni promesas de escritorio, sino un liderazgo con el rigor técnico y la honestidad que encarna la egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Damián Peralta, arropada por el entusiasmo de los asistentes, selló un pacto histórico para convertir a los jóvenes en el motor principal del proyecto estratégico «Guerrero del Futuro».

Con la firmeza y el conocimiento de causa que le dio haber rescatado a más de 10 mil jóvenes en situación de riesgo junto a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Esthela Damián expresó su orgullo por ver el lugar donde se realizó la Asamblea Informativa lleno de rebeldía de la buena, de jóvenes que estudian en la escuela pública y que están listos para romper los moldes de la vieja política.

“Se los digo de frente: en mi escuela, que es la escuela de las 5:30 de la mañana junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, aprendimos que a la juventud no se le simula con discursos de campaña ni se le utiliza como adorno en los mítines. A los jóvenes se les entregan oportunidades reales de empleo, aulas dignas y espacios de desarrollo, o se les condena a la exclusión. Yo no soy una estrella fugaz que viene a pedir el voto y desaparece; sé cómo arrebatarle las nuevas generaciones a la delincuencia y al desempleo porque ya lo hice, y con ese mismo orden metodológico vamos a pacificar y reactivar la economía de nuestro estado”, anunció.

Convocó a las y los jóvenes a detonar una movilización sin precedentes en el territorio para la encuesta interna y la mega asamblea del próximo sábado en Acapulco en defensa de la soberanía nacional.

“Ustedes no son el mañana, son el presente. La marca de un partido no gana sola; se triunfa tocando puertas, convenciendo y sumando a la sociedad civil. Por eso los invito a subirse con todo el corazón a este barco, a llevar este mensaje a sus universidades y a sus comunidades. Demostremos este sábado 4 de julio en el puerto de Acapulco que la juventud de Guerrero ya eligió el camino del Humanismo Mexicano y no dará ni un solo paso atrás.”