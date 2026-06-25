Félix Salgado ‘se baja’: Descarta ir por gubernatura de Guerrero; pide coordinar campaña de candidato

El senador Félix Salgado Macedonio pidió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena que le permita inscribirse en el proceso interno para la selección de la persona que coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

Como parte de su propuesta, Salgado Macedonio aseguró que no buscará la candidatura a la gubernatura y que, incluso, estaría dispuesto a colaborar como coordinador de campaña de quien resulte designado por el partido.

Durante una transmisión en vivo, realizada la noche del miércoles desde “Perritos Felices”, ubicado al norte de Chilpancingo, el legislador abordó el tema de su exclusión del proceso interno de Morena, además de encabezar mensajes de felicitación a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su cumpleaños.

Félix Salgado pide a Morena que le permita ser coordinador de campaña

Salgado Macedonio afirmó que cuenta con el derecho de participar en la convocatoria emitida por su partido y sostuvo que continúa siendo militante activo de Morena.

Al referirse a las reglas internas relacionadas con el nepotismo, recordó que la dirigencia nacional ha señalado que no pueden registrarse familiares directos para suceder en el cargo a quien actualmente lo ocupa.

Sin embargo, argumentó que el cargo de coordinador de los comités de defensa es distinto, ya que se trata de una responsabilidad partidista de nueva creación, honorífica y sin remuneración.

Por ello, consideró que cumple con todos los requisitos para contender y pidió que se le permita registrarse y ser incluido en la encuesta que definirá al coordinador.

El senador con licencia aseguró que, de participar, tendría amplias posibilidades de obtener el respaldo ciudadano, aunque reconoció que Morena tiene la facultad de determinar quién encabezará finalmente la candidatura al gobierno estatal.

En ese sentido, planteó a la dirigencia nacional que, en caso de ganar la encuesta, se le mantenga únicamente en la coordinación de los comités de defensa, sin aspirar posteriormente a la gubernatura.

“Si gano la encuesta, ahí me quedo coordinando los comités y apoyamos a quien determine Morena para la candidatura”, expresó.

Asimismo, cuestionó que se le excluya del proceso interno y sostuvo que sus derechos políticos permanecen vigentes, por lo que no existe impedimento legal para participar.

Del mismo modo señaló que aún existe tiempo para su inscripción antes del cierre del registro y reiteró su llamado a la dirigencia nacional para que le permita competir en igualdad de condiciones dentro del proceso partidista.