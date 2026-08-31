Corrupción vs. inseguridad

Dos preguntas principales guían esta columna: entre corrupción e inseguridad, ¿qué nos preocupa más a los mexicanos? Y ¿qué impacto tiene cada una frente a las boletas electorales?

Respecto a la primera, tres casas encuestadoras coinciden en sus resultados. Mitofsky, en julio, encontró la inseguridad al frente con 52.6 por ciento; mientras que la corrupción no aparece entre las primeras preocupaciones. Sin embargo, la misma registró que la percepción de corrupción en el gobierno subió de 78.5 a 86.4 por ciento entre julio de 2025 y julio de 2026. La OCDE, en su encuesta de confianza institucional de 2026, colocó a México como el país donde hay más angustia por el crimen, en un listado de 33 naciones, con 75 por ciento; por otro lado, registró 47 por ciento de preocupación por corrupción. Ipsos, una tercera encuestadora que tiene un método un poco distinto a las últimas dos (admite hasta tres menciones, levanta el panel en línea y su propia ficha advierte que la muestra mexicana es más urbana y educada que la población en general), reporta crimen y violencia en 59 y corrupción financiera y política en 34.

En resumen y con base a estas tres casas encuestadoras, a los mexicanos les preocupa más la inseguridad que la corrupción. Aun con esta información, estaremos de acuerdo que preocupación dista mucho de intención de voto. Sandra Ley, hoy profesora del Tecnológico de Monterrey, en To Vote or Not to Vote, publicado en el Journal of Conflict Resolution en el 2018, indica que los municipios donde el crimen organizado atacó a funcionarios y candidatos durante las campañas registraron mucho menor participación. Además, ese freno que sucede en el electorado va más allá de las experiencias personales, es decir, no hace falta ser víctima de un asalto o algún otro delito para dejar de votar; basta con vivir donde asesinan candidatos. Trelles y Carreras habían apuntado, al igual que Ley, que la violencia no produce un castigo electoral, sino que produce ausencia.

La base de datos de Votar entre Balas – el proyecto de Animal Político, Datacívica y México Evalúa en el que participa Ley – se suma como prueba de este fenómeno. En éste se ve que de las 206 víctimas de violencia político-criminal registradas en el ámbito de elecciones y campañas durante 2024, 102 ocurrieron en mayo, el mes anterior a la votación. Treinta candidatos y precandidatos fueron asesinados ese año. Adicional a ello, la base revela que la categoría de víctimas más numerosa no son los alcaldes ni los aspirantes, sino los policías y las fuerzas del orden con más de 1,100 registros – algo que, también, se explica por densidad –. Sucede que el aparato encargado de contener los crímenes es el que más muertos pone.

Se nota que, frente a las boletas electorales, la corrupción hizo lo contrario que la inseguridad: movilizar personas en favor de un bando. Esto sucedió – lo podemos recordar – en el 2018 con López Obrador y la avalancha morenista. La ENCIG del INEGI ubica a la corrupción entre las tres preocupaciones principales de los mexicanos desde 2011, y sobre esa acumulación López Obrador construyó 2018. ¿La razón? En su momento, la corrupción fue capaz de ofrecer algo que la inseguridad aún no logra: un culpable con nombre y un remedio verosímil.

De ahí la comodidad del oficialismo rumbo a 2027: puede absorber el deterioro en la percepción de corrupción porque no existe una oposición con credencial moral para tomar esa bandera y ser creible. Por su parte, respecto al tema de inseguridad, al no tener un destinatario claro (al menos no discursivamente), solo seguirá provocando abstención. Morena, en las urnas, podrá absorver la violencia porque ésta, en México, aleja al elector de la casilla antes de convertirlo en opositor.

La siguiente semana se analizará una pregunta adicional que deriva de las dos anteriores: En México, ¿podemos medir corrupción e inseguridad por separado?