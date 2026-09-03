¿En cuánto está el tipo de cambio HOY 3 de septiembre? ‘Calibran’ apuestas sobre tasa de la Fed

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 3 de septiembre.

El peso mexicano se aprecia levemente ante el dólar este jueves 3 de septiembre, en medio de un reacomodo en las apuestas sobre si la Reserva Federal podría comenzar a subir los tipos de interés en su reunión de este mes.

El gobernador Christopher Waller comentó que la próxima decisión de la Fed estará “fuertemente influida” por los datos de inflación de agosto, que se publicarán la próxima semana. No obstante, expresó cierto optimismo al observar que las presiones sobre los precios mostraban signos de mejora.

Un posible aumento en el referencial de la Fed reduciría el diferencial de tasas con el Banco de México, lo que afectaría al atractivo del peso mexicano ante los inversionistas.

Datos de Bloomberg muestran que el tipo de cambio se ubica en las 16.96 unidades, 1 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 2 de septiembre.

“El comportamiento del peso mexicano se debe a que el rendimiento esperado de las posturas de carry trade se reduce ante una apreciación del yen japonés y la expectativa de mayores tasas de interés en ese país”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿En cuánto se cotiza el dólar en ventanillas bancarias este jueves?

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.41 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.47 unidades en la sesión de este jueves 3 de septiembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.39 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.07 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el yen japonés que se aprecia casi 2 por ciento. Le siguen el rublo ruso con 0.89 por ciento; la corona sueca con 0.77 por ciento; el franco suizo con 0.74 por ciento, y el peso chileno con 0.74 por ciento.

Con información de Bloomberg