¿Políticos con visas canceladas deben ser investigados en México? Esto dijo la Encuesta EF

Los entrevistados consideran que debe investigarse el retiro de visas de Estados Unidos a políticos.

Andrés Manuel López Beltrán y Marina del Pilar Ávila son algunos de los morenistas a los que el gobierno de Estados Unidos les ha cancelado la visa.

Ante este panorama y en medio del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, El Financiero hizo una encuesta, donde incluyó una pregunta central respecto al tema: ¿los políticos con visa cancelada deben ser investigados?

El 45 por ciento dijo que se enteró de la noticia, mientras que el 59 por ciento de los encuestados dijo que es una señal para investigar a políticos.

Además, el 55 por ciento dijo que no se enteró sobre el retiro de la visa a ‘Andy’ López Beltrán. Mientras que 35 por ciento considera que se trata de una forma de presión de Estados Unidos, la cual debe ser rechazada.

¿Qué sabemos sobre el retiro de la visa de ‘Andy’ López Beltrán?

A mediados de agosto, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta donde confirmó que Estados Unidos le retiró la visa.

Dicha misiva iba dirigida a Donald Trump y clificó el hecho como “politiquería”. Además, cuestionó la opinión del mandatario estadounidense sobre dicha decisión.

López Beltrán acusó que el retiro de la visa fue presuntamente ordenado por Marco Rubio y Christopher Landau.

“Me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, detalló.

Sin embargo, tras darse a conocer esta carta no hubo respuesta de Estados Unidos ni algún otro posicionamiento de ‘Andy’ López Beltrán.

Esto sabemos sobre las negociaciones de Marina del Pilar para recuperar su visa

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó en mayo de 2025 que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa de no inmigrante. Sin embargo, no se han informado las razones de esa decisión, ya que la legislación de EU permite mantener confidenciales los motivos de este tipo de medidas consulares.

La controversia resurgió en los últimos meses luego de que se difundieron audios en los que presuntamente se escucha a la gobernadora hablar sobre gestiones para recuperar su visa.

Marina del Pilar reconoció la autenticidad de una llamada, pero aseguró que cualquier acercamiento con autoridades estadounidenses se realizó dentro del marco legal y con asesoría jurídica.