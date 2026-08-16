Claudia Sheinbaum respalda a ‘Andy’ López Beltrán tras retiro de visa americana: ‘No define a una persona’

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que una visa 'no define a una persona'.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a ‘Andy’ López Beltrán, y aseguró que “una visa no define a una persona”.

Durante la inauguración del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tampico, Tamaulipas, la mandataria se refirió al tema y reiteró que la visa únicamente sirve para entrar a un país, y no define ninguna otra cosa.

“Una visa es para entrar a un país... Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México”, reiteró Sheinbaum mientras los asistentes a la inauguración del Hospital ISSSTE aplaudían y coreaban “¡Presidenta, presidenta!"

Sheinbaum reclama ‘injerencia’ por retiro de visa a ‘Andy’ López Beltrán

Luego de que ‘Andy’ López Beltrán informara el retiro de su visa americana el jueves 13 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó que se tratara de algo “político”.

“Esta cancelación de visas que han hecho a ‘personas políticamente expuestas’ tiene un sentido político esencialmente porque no es parejo a todos los países”, reclamó Sheinbaum.

La mandataria explicó que ‘Andy’ Lopez Beltrán, aspirante de Morena a diputado federal, “está en su derecho” a contestar y buscar una buena relación con Estados Unidos, respecto a la carta dirigida al presidente Donald Trump.

Además, Sheinbaum descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a ‘Andy’ López Beltrán, ya que “no hay nada contra el hijo del presidente”, en referencia a su padre Andrés Manuel López Obrador.

Sus comentarios fueron en respuesta a las acusaciones del PAN, que exigen que se le investigue a López Beltrán por supuesto huachicol fiscal, a lo que la mandataria respondió que, si hubiera una investigación de la FGR por un delito, no lo van a cubrir, ni a él ni a nadie.

“Tampoco porque Estados Unidos le quite la visa vamos a abrir una investigación”, reiteró la mandataria, que durante su conferencia matutina del viernes 14 de agosto agregó que se puede investigar lo que ocurre con el retiro de la visa americana en otros países de Latinoamérica, “y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana”.