Morena le tiene terror a la verdad. Por eso quiere aplicar la ley censura a la televisión y a la radio mexicana. Argumentan “proteger” a las audiencias y su derecho a conocer qué es “información” y qué es “opinión”, pero la realidad es que quieren blindarse de sus propias mentiras. No quieren que “el pueblo sabio” escuche las verdades que todo México piensa y sufre, pero que casi no escuchaban de la boca de la oposición, hasta que el PAN Chihuahua hizo lo propio.

Morena usó a toda “su corte celestial” para tratar de tapar el hueco que el PAN Chihuahua les provocó a nivel nacional. Zoé Robledo salió de sus lujosas oficinas en Reforma, tomó un avión apenas cuatro días después de que se colocaron los espectaculares oficiales (con todo y folio del INE) con la frase: “IMSS Y NADA ES LO MISMO”. Recorrió el Hospital Morelos en Chihuahua tratando de apagar el incendio mediático. La campaña se viralizó el mismo lunes 6 de julio y Morena tuvo que echar mano del Sindicato del IMSS en Chihuahua, de la delegación estatal y de la vocería oficial. No pudieron detener la ola. Al día de hoy, aún hay un espectacular arriba con el grito de guerra. La frase ya es mote, meme y chiste local.

La Daniela (Especial)

La Daniela, como le apodan en Chihuahua, les pasó por encima a Ariadna Montiel, a Andrea Chávez y a Cruz Pérez Cuéllar defendiendo lo que nadie defiende. Pues ese espectacular es tan vigente hoy como hace seis años o como trágicamente será el próximo año o en dos años, pues la ‘4T’, en su austericidio presupuestal por la compra de votos, dejó sin medicinas al IMSS. En Chihuahua hay un millón de derechohabientes pagando sus cuotas puntualmente sin recibir la atención, ya no digamos de Dinamarca, sino la que se tenía en los tiempos neoliberales.

Los cuatroteros en lugar de defenderse con hechos y datos duros lo hacen con propaganda y amenazas, pues saben que MediChihuahua, el sistema de salud estatal, atiende gratuitamente a propios y extraños, alrededor de 600 mil chihuahuenses, con solo presentar su INE.

¿Cómo podía Zoé Robledo detener el tsunami mediático? ¿Con más mentiras? Imposible. ¿Cómo va a negar la ‘4T’ el segundo mensaje que lanzó el PAN Chihuahua la semana pasada que dice “MUERTE Y MORENA ES LO MISMO”?

En Morena están atrapados entre sus propias mentiras. El 60% de los homicidios dolosos en el estado de Chihuahua sucede en Ciudad Juárez, la ciudad que Cruz Pérez Cuéllar gobierna desde hace cinco años. Cuando la presidenta Sheinbaum presume que Chihuahua es violento, realmente está hiriendo de muerte a Cruz, porque los homicidios son por crimen organizado. Peor aún, pues Cruz, quien quiere ser el próximo gobernador, se niega a trabajar de la mano, vamos, a coordinarse con Gilberto Loya, el secretario de Seguridad Pública estatal y líder de Centinela, la plataforma de seguridad que ejecuta labores coordinadas con el gobierno de Estados Unidos. El mismo gobierno que le hizo el trabajo sucio al gobierno de México y pidió la extradición de Rubén Rocha Moya, el narcogobernador, a quien la ‘4T’ se niega a entregar, a un altísimo precio para nuestro país.

Morena es muerte. Hay muchos datos. El desplazamiento forzado de personas ha crecido 300% en la sierra Tarahumara de Chihuahua, en su mayoría en el municipio Guadalupe y Calvo, que lo gobierna Morena. Con todo y eso, su alcaldesa Ana Laura González se niega a conectar las cámaras de seguridad a la Plataforma Centinela del gobierno del estado, desde hace un año. En Chilapa, Guerrero, en mayo vimos a una comunidad indígena ser desplazada.

El gobierno federal reportó 120 desplazados por el crimen organizado y se dieron a la tarea coordinar 20 dependencias para instalar un puesto de mando con la presencia de Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad de García Harfuch y la Guardia Nacional. Eso y nada ha dado el mismo resultado. No hubo cambio. El crimen manda en la zona de la montaña de Guerrero.

Baste recordar que en junio documenté el grito de auxilio de Javier Hernández, pues con videos ha documentado cómo los pobladores de siete localidades del municipio de Coyuca de Catalán están en punto rojo, en zona de peligro, debido a que el cártel de La Nueva Familia Michoacana los tiene sitiados.

De 2019 a la fecha, han muerto 4 mil niñas y niños con cáncer, por falta de medicamentos oncológicos en el IMSS. Y un millón de familias mexicanas quedaron destrozadas por las muertes por Covid durante la pandemia. Y ni hablar del número de desaparecidos o de los periodistas o alcaldes asesinados, nunca tantos como hoy.

Como lo escribí el miércoles pasado, Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN de la CDMX, se subió con La Daniela, pero ningún empresario le quiso rentar un espectacular por las amenazas del gobierno de Clara Brugada y de su secretario Cravioto.

Luisa, que no se dobla, subió en las sedes del PAN-CDMX sus lonas. La del IMSS, a 500 metros del AICM, frente al Metro Oceanía y la de “MUERTE Y MORENA”, en la colonia Roma.

Dos mujeres, Daniela y Luisa, del PAN de Chihuahua y de la CDMX, respectivamente, están provocando. Defendiendo las causas que les indignan con verdades. La semana pasada entrevisté a la gobernadora Maru Campos para mi programa La Otra Verdad y me dijo que no tiene miedo, porque ella defiende la verdad y la vida.

La de los lentes guinda se pelió con sus cómplices

Así como lo están leyendo. Resulta que Mónica Soto ha dejado de hacer mancuerna con los impresentables, en minúsculas, de felipe fuentes y felipe de la mata. Se pelearon. Radio pasillo también me cuenta que la traidora de Soto, de lentes guinda, pidió desde hace un año irse a un consulado. Le puso el ojo al de Houston, Texas, pues quiere estar cerca de la Ciudad de México y, entre broma y broma, dice que le queda perfecto, vamos, como anillo al dedo, pues sabe que la cónsul, la Nena Orantes, se está tambaleando y ella, ni lenta ni perezosa, está trabajando en lo propio. Pues cómo olvidar que hasta la propia presidenta Sheinbaum, a pregunta expresa, dijo de la Nena: “Se ve que anda muy ocupada. En otros menesteres”. Léase su colectivo 50 + 1, el cual nació sin colores y ella lo tiñó de guida. Y no es por echarle más limón a la herida, pero la Nena se anda paseando por el mundo siendo cónsul, y en pleno verano se fue a Italia para abrir el nuevo capítulo del 50 + 1. Continuará…