Diputada de Morena en Veracruz niega supuesto cobro de ‘moches’ y pide investigar denuncia de excolaborador

La diputada Dorheny García señaló que desconoce la denuncia presentada en su contra ante la Fiscalía General de Veracruz.

Tras haber sido denunciada por cobro de “moches”, la diputada local de Morena en Veracruz, Dorheny García Cayetano, negó haber recibido dinero de su excolaborador, pero sostuvo que la acusación deberá ser investigada.

Advirtió que, si el denunciante no logra acreditar sus señalamientos, emprenderá acciones legales en su contra por daño moral.

“Desconozco la acusación, yo no tengo tema de acceso a recurso público, entiendo que la Contraloría debería de investigar si es que no le llegaba su quincena completa, él tendrá que acreditar en caso de que esté intentando probar algo y sino tener el derecho de accionar legalmente por un daño moral porque también estar inventando no se vale”, sostuvo.

Ello luego de que José Alberto Flores Hernández la señaló públicamente y denunció legalmente por haberle solicitado una parte de su salario cuando trabajaba como parte de su equipo, por lo que se encuentra abierta la investigación 529/26 en la Fiscalía General del Estado.

La diputada dijo que no tiene conocimiento de la denuncia legal, pero que es posible que la acusación se deba a un conflicto que tuvieron anteriormente debido a que él perdió un equipo fotográfico, el cual aun está pensando cómo le va a cobrar.

“Creo yo que se debe a que en los últimos días de trabajo perdió un equipo fotográfico muy caro (…) sigo esperando hasta la fecha porque yo no he vuelto a hablar con él, que responda por el equipo y yo me imagino que como es muy costoso, él intenta revertir la situación”, sostuvo al indicar que ella aun está pagando el equipo a mensualidades.

Flores Hernández, por su parte, señaló que debía recibir íntegro su salario y entregar una parte a la secretaria de la diputada, por lo que solicitó investigar si este esquema se aplicaba también con otros trabajadores.

La diputada rechazó nuevamente la acusación y consideró que los señalamientos constituyen un ataque en su contra por ser mujer y también contra la Cuarta Transformación.

“Yo nunca recibí dinero de él, eso lo dejo muy claro, categóricamente, nunca he tomado dinero de los trabajadores (…) es muy rentable hablar de la Cuarta Transformación, yo estoy en funciones, ahorita no es temporada electoral pero se avecina y tal vez por eso”, sostuvo.