Gobernador de San Luis Potosí asegura que imagen con arma es de hace 10 años y fue manipulada con IA

El gobernador de San Luis Potosí acusó que se trata de una imagen manipulada con herramientas de IA para desprestigiarlo.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que la imagen en la que aparece con un arma en realidad es de una fotografía de hace más de 10 años y hecha con Inteligencia Artificial (IA).

“Son cosas sin sustento, hacen una imagen con IA y ya lo ponen. Ya estamos tomando cartas en el asunto”, aseguró el mandatario estatal a través de un video difundido en sus redes sociales.

La imagen muestra al mandatario estatal con un fusil AR-15. Dicha foto se proyectó en un antro acompañado de un narcocorrido.

El video circuló a través de Facebook y WhatsApp tras su difusión en un establecimiento de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

¿Qué sabemos de la imagen de Ricardo Gallardo con un arma?

Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, dijo en entrevista con Azucena Uresti que la foto sí es real y se conoce desde 2012.

“Gallardo explicó que la foto es de 2010 y se tomó durante una práctica de tiro. En 2015 fue detenido por la PGR por delincuencia organizada y lavado de dinero”, explicó.

Duque agregó que en la Fenapo también se presenta Luis R. Conríquez, conocido por interpretar narcocorridos.

En los últimos años, Conriquez se ha vuelto famoso en los últimos años principalmente por sus corridos bélicos que hacen referencia a temas relacionados con el narcotráfico.

Gobernador de SLP acusa que buscan desprestigiar imagen

Al respecto, Gallardo acusó que se trata de una imagen manipulada con herramientas de IA para desprestigiarlo y, en cambio, beneficiar a candidatos de otros partidos.

Ricardo Gallardo señaló que este tipo de publicaciones afectan no solamente su imagen, sino también la percepción que se tiene de la propia Fenapo y de San Luis Potosí.

El gobernador indicó que se tomarán medidas legales contra quienes generen o difundan contenidos falsos que busquen perjudicar a personas o instituciones, particularmente cuando puedan provocar confusión entre los usuarios de redes sociales.

Ante la circulación del video, el gobernador pidió no tomar como reales imágenes o grabaciones que hayan sido alteradas digitalmente y adelantó que se dará seguimiento legal a este tipo de contenidos.

Dicha polémica del gobernador se suma a la que ocurrió hace unas semanas cuando Ricardo Gallardo ‘destapó’ a su esposa para sucederlo en las próximas elecciones de 2027.

“Les voy a presentar a una gran mujer, que yo sé que va a cuidar a San Luis Potosí como cuida a sus hijos”, dijo mientras los asistentes coreaban: “¡Gobernadora, gobernadora!”

*Con información de Quadratín