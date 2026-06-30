¿Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, contrató a consultor Roger Stone? Sheinbaum aclara

En su conferencia matutina, la presindeta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la presunta asesoría que contrató Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí.

El mandatario habría contratado a Roger Stone, colaborador de Donald Trump desde 1980, según el diario Reforma.

Al respecto, Sheinbaum dijo que el mismo Gallardo acababa de desmentir dicha asesoría. “Entiendo que acaba de desmentir el gobierno de San Luis Potosí que no hay ningún contrato, no existe ese contrato con este consultor”, aseguró la mandataria,

Agregó que sí es posible que algún gobierno busque consultorías extranjeras, en caso de no contar con los expertos nacionales y puso como ejemplo la revisión del Tren Interoceánico, tras un accidente reportado.

“Es factible que un gobierno pueda consultar a una consultoría extranjera para distintos temas, nosotros no lo hacemos, no tenemos contratos con consultores internacionales en general”, destacó Sheinbaum.

La mandataria agregó “Cuando se hace la revisión del Interoceánico después del accidente, contratamos a una empresa alemana porque no hay una empresa con la misma especialiad en México que pueda analizar o recomendar mejoras en el tren”.

También dijo que no está prohibido contratar consultoras internacionales, pero que si se llega a hacer en temas políticos ya es distinto.

“En el caso de consultorías para temas políticos, es distinto, tampoco está prohibido, pero cuando se hace una contratación de este tipo, se habla de la visión del gobierno”, finalizó.

¿Qué dijo Ricardo Gallardo sobre la supuesta asesoría de Roger Stone?

El gobernador de San Luis Potosí aclaró en redes sociales lo afirmado por Reforma. Dijo que la información era falsa y que la única relación tiene que ver con temas como promoción económica y atracción de inversiones.

“Es completamente falso que tenga un contrato firmado con alguna compañía americana. El único contrato firmado es con la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, para la atracción de inversiones у empresas extranjeras al estado”, afirmó Gallardo en Facebook.

Según Reforma, Gallardo habría contratado a Stone para asesorías en relaciones públicas y representación en comercio y desarrollo económico.