Lilly Téllez reta a morenistas a romper sus visas en apoyo a ‘Andy’; ¿Qué dijo Noroña?

Téllez, senadora del PAN, retó a los diputados y senadores de Morena a romper sus visas. (Cuartoscuro).

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, retó a los legisladores de Morena en el Congreso a romper sus visas en apoyo a ‘Andy’ López Beltrán, cuyo documento migratorio le fue retirado por Estados Unidos. Sin embargo, ninguno realizó esa acción.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Lilly Téllez subió a la tribuna con una charola plateada y les pidió a los morenistas que “todavía tuvieran visas” a romperlas.

“Pongan aquí sus visas, a ver rompan sus visas de Estados Unidos, a los que les quedan, creo que aquí hay muchos que ya no tienen, pero rómpanlas y pónganlas en esta charola para que Andy sienta que su apoyo es de verdad, que no son solo palabritas. No sean hipócritas”, expresó la legisladora panista.

En la intervención se escucharon chiflidos y gritos de la bancada de Morena.

Lilly Téllez aprovechó para burlarse del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó molestias.

“Le gusta tanto Estados Unidos al hijo de López Obrador que hasta su nombre lo transformó el idioma inglés y él pide que le digan ‘Andy,’ ya es lo único que le queda de los Estados Unidos el nombre ‘Andy’”, dijo Lilly Téllez.

Lilly Téllez graba a Adán Augusto López Hernández

En otro momento de la sesión parlamentaria, Lilly Téllez, grabó a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, para acusarlo de corrupción y presuntos nexos con la delincuencia organizada, por el caso de La Barredora en Tabasco y el caso de Huachicol fiscal.

“Es indignante que un delincuente de los peores que ha habido en la historia de nuestro país, pues sigue en la impunidad. Ahí está. A ver, se los voy a enseñar”, comentó la panista y mostró al morenista mientras este hablaba con sus compañeras de bancada.

¿Qué le respondió Gerardo Fernández Noroña a Lilly Téllez?

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, tomó la Tribuna y mostró su visa, pero aseguró que no podría debido a la lesión que tiene en su mano izquierda.

“Dicen que rompa la visa. La especialista de pasar la charola, dice que rompa la visa, pero no puedo con una mano. Me esperaré a recuperarme”, sostuvo Fernández Noroña, lo que causó risas en su bancada.

Otros legisladores de Morena también ignoraron el reto de la panista.

¿Qué dijeron los aliados de Morena por el retiro de la visa de ‘Andy’ López Beltrán?

El lunes 12 de agosto, los aliados de Morena en la Cámara de Diputados abordaron el retiro de la visa al López Beltrán, pero evitaron defender al hijo de AMLO.

Reginaldo Sandoval, líder de la bancada del PT, respaldó que ‘Andy’ López Beltrán pida una explicación, al considerar que falta transparencia respecto a la decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. También advirtió sobre una posible injerencia estadounidense.

Sin embargo, Saldoval precisó que su partido “no mete las manos al fuego” por nadie que viole la ley.

El coordinador del Verde, Carlos Puente, minimizó el caso y expresó que una visa no es un derecho, sino un privilegio otorgado por cada nación.