‘Jugaron con fuego y se quemaron’: Maru Campos habla de la cancelación de la visa a ‘Andy’ López Beltrán

Maru Campos aseguró que quienes 'juegan' con el crimen organizado deben asumir sus responsabilidades, en relación con el retiro de visa de 'Andy' López Beltrán.

Por ‘jugar’ con el crimen organizado. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, sugirió que desde la 4T presuntamente “jugaron con fuego y se quemaron”, respecto a la cancelación de la visa de ‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO.

“Esto ya lo sabemos desde hace tiempo. Las personas que juegan con el crimen organizado, ‘juegan’, las personas que están involucradas en hechos delictivos... Ya lo dijo Estados Unidos, el otorgar la visa no es un derecho, es un privilegio”, declaró Maru Campos a medios de comunicación.

La gobernadora de Chihuahua aseguró que “ellos jugaron con fuego y se quemaron”, y llamó a que cumplan con sus responsabilidades.

FGR niega pruebas o testigos contra ‘Andy’ López Beltrán

La Fiscalía General de la República (FGR) se pronunció sobre el retiro de la visa a ‘Andy’ López Beltrán, y negó tener testigos protegidos que colaboren para una investigación en su contra por huachicol fiscal.

“El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”, respondió la FGR tras los señalamientos en contra de ‘Andy’ López Beltrán, que denunció que el retiro de su visa es una cuestión de ‘politiquería’.

La sanción contra ‘Andy’ López Beltrán provocó opiniones divididas. El PAN y el PRI aplaudieron el retiro de la visa americana y aseguraron que no hay persecución política, sino que es resultado de sus acciones.

Morena y Movimiento Ciudadano argumentaron que el retiro de la visa de ‘Andy’ López Beltrán no implica la existencia de un delito, una investigación judicial o una sentencia en su contra.

Las autoridades estadounidenses no presentaron pruebas en su contra ni motivos para la suspensión de la visa americana.

La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con Morena y Movimiento Ciudadano, y declaró que la visa no define a una persona, y solo es un documento para entrar a un país. Además, reiteró que en México solo manda el pueblo y no se permitirá la injerencia extranjera.