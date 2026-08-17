Andy, el pretexto perfecto para anular las elecciones del 27

A pesar de contar con todo el poder, tener cooptadas las instituciones como el INE y el Trife y haber desaparecido los órganos autónomos, el régimen cuatrotero no ha podido controlar la narrativa.

¿Buscan proteger a las audiencias o están buscando protegerse a ellos mismos? La respuesta es a ellos mismos.

¿Por qué quieren callar a propios y extraños? Por dos razones. 1. Porque saben que en el 27, en las elecciones van a perder y 2. Por la presión que les está ejerciendo EU.

Es tal su desesperación que la hitleriana consejera jurídica Luisa Alcalde se atrevió a hacer una lista fascista de periodistas críticos poniéndonos un tiro al blanco en la espalda. En riesgo. Y si nos pasa algo a cualquiera será, consejera, su responsabilidad.

Agárrense

Pues Morena, PT y Verde además de sus visas pueden perder al menos seis estados. Claro, si el PAN de Jorge Romero deja su necedad de que Acción Nacional debe ir solo. MC nos ha dado muestras fehacientes de que es comparsa de AMLO y, peor aún, y ojo debemos tenerlo muy claro, a Dante Delgado no le importa ganar, él solo quiere crecer para recibir más lana del presupuesto. Así de fácil.

Somos México no ganará una sola gubernatura y dividirá el voto opositor, por lo que nuevamente habrá que impulsar el voto útil.

Ojo, si van juntos PAN y PRI, entre los estados que Morena podría perder están: Michoacán, Sinaloa, Colima, Campeche y BCS. Retener Chihuahua y Aguascalientes y quitarle a MC Nuevo León. ¡Quihúboles!

En medio de todo esto, el gobierno de Trump le quita la visa a Andy. Los cuatroteros se envuelven en la bandera de la soberanía nacional a partir de la visa de Andy. Él no ha hecho nada en su vida. Él no representa nada del Estado mexicano. No es funcionario público, nunca lo ha sido. Su único mérito es ser el hijo de AMLO, quien seguro le escribió su carta provocadora.

Fuente doble

La revocación de la visa a Andy López Beltrán generó, del 13 al 14 de agosto, más de 26.8 millones de impresiones en redes sociales, de acuerdo con la firma de inteligencia digital DINAMIC.

Redoble de tambores

Con un volumen marcadamente orgánico, al registrar únicamente 0.57% de presencia de bots. ¡Quihúboles!

La narrativa más destacada en la conversación fue:

Injerencia de EU contra Morena (29%):

Muchos comentarios señalan que la revocación de la visa es una acción impulsada por intereses de la derecha y del gobierno de EU para debilitar a Morena, acusando a la administración estadounidense de interferir políticamente para evitar la permanencia del partido en el poder.

Así pues, la tentación de utilizar la injerencia de un gobierno extranjero para anular elecciones está más latente que nunca. Aunque decirle a Andy no eres bienvenido en EU no es injerencia, no es faltar al TMEC, es una decisión absolutamente soberana de los Estados Unidos. Pero ellos tienen siempre sus ‘otros datos’.

Mientras tanto atacan sin pudor alguno a Alito Moreno. Ya se los dijo: “Para callarme tendrán que matarme”.

El INE de la Taddei le ha prohibido decirle a Morena narcogobierno, narcopolíticos y narcopartido. En Trife, con la otra cuatrotera Mónica Soto, hará lo propio. Por eso Alito se fue a Washington a documentar lo que está pasando en el país.

Sus críticas han ido acompañadas de sus votos en el Congreso, no simulando como lo hizo el PAN con la votación en el Senado para nombrar a Ernestina Godoy fiscal general de la República, por dar un ejemplo, o de comparsas como lo hizo MC dándole el beneficio de la duda.

Les puede caer bien o no Alito, pero hay que reconocerle su papel como político opositor. Que un día sí y al otro también repite que la oposición debe de ir unida, no dividida, pues dividido el voto opositor, ganaría el régimen. Que a diferencia de 2021, cuando Marko Cortés, Jesús Zambrano y él impusieron la alianza PAN, PRD y PRI, respectivamente, por encima de los deseos de las diligencias estatales, hoy el caso es al revés. El PAN pasó de 8.5 millones de votos en el 2021 a casi 11 millones de votos en el 2024, por lo que la postura de Jorge Romero de querer ir solo, sin aliados, sin alianza, es muy sospechosa.

Los morenos han hecho del nepotismo, del robar, del mentir y del traicionar su forma de vida. Y ahora le han agregado una preciosidad más: la censura.

Están decididos a hacer lo que sea para tapar el sol con un dedo. Vamos, a esconder debajo de la alfombra lo que sea necesario: cadáveres conocidos y desconocidos; refinerías que no refinan, trenes que se descarrilan, aeropuertos en los que nadie vuela, narcopolíticos como Rocha Moya o las tranzas de Segalmex o del huachicol fiscal, que hacen ver la estafa maestra de EPN como un niño de brazos.

(Especial)

Por cierto, ahora tengo la amenaza del Cero Votos de que me demandará por daño moral. Léase, el Cero Votos quiere intimidarme por un video que yo no inventé, que no es inteligencia artificial y que no es mío. El que aparece junto con su pareja, la de las listas, es él, no yo.

No está por demás recordarle que para demandar por daño moral, primero hay que tener moral.