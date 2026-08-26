Cárcel por no darle un moche al hijo de Américo Villarreal

El Dr. Israel Alejandro Valdez Sánchez ha sido víctima de una injusta persecución por haber ganado legalmente una licitación para venderle despensas al gobierno de Américo Villarreal y negarse a pagarle un súper moche a “Ameriquito”. Así, como lo están leyendo.

Lo quieren meter a la cárcel por no ser un corrupto; repito, por no darle un moche al hijo de Américo y por haberse defendido jurídicamente. Hasta la esposa del gobernador, mamá de Ameriquito, también está involucrada.

¿Cómo era? “No mentir, no robar y no traicionar”, decía AMLO. De lengua se comieron un taco.

Debía entregar 1 millón 701 mil despensas en los 43 municipios del estado a partir de abril de 2023.

Hacen toda la documentación, adjudican el contrato y, cuando le iban a dar el anticipo, recibe un mensaje de Felipe Salinas, operador de Ameriquito, en el cual, en Excel, le presenta la corrida financiera del moche que le exigía, el cual se dividía un tanto para Américo y otro tanto en efectivo para Coahuila, pues “Ameriquito” es el delegado del Bienestar en ese estado.

“Le dije: ‘Estás loco. Lo que tú me estás pidiendo es inoperable. No lo voy a hacer.”

Fuerte doble

‘Pues atente a las consecuencias’. ‘No te tengo miedo’, le contesté, y pensé: ‘¿Qué me puede pasar? Nada’”.

Como el contrato estaba firmado y había invertido para la logística y entregar todo en tiempo y forma, presenta una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Obtiene un fallo a su favor a principios de 2025.

Tres doritos después, estando en su consultorio, recibe la visita de la esposa de Américo (chequen el video), quien le dice: “Vengo a arreglar un tema porque perdimos. Quiero que me digas cómo lo vamos a arreglar”.

(Foto: Lourdes Mendoza)

“La paso a mi oficina y, muy educada, la señora me dice: ‘Desístete, yo te paso contratos en el DIF. ¿Cómo nos podemos arreglar?’. Yo me negué. Le dije: ‘Tengo un contrato firmado y no voy a agarrar otro. No me van a pagar. Discúlpeme, pero no confío’. Entonces, ella pregunta: ‘¿Cuánto quieres?’. Y le contesté: ‘Lo que dice mi fallo’”.

¿Qué tiene que hacer la presidenta del DIF y mamá de Ameriquito visitando al empresario y ofreciéndole contratos?

(Foto: Lourdes Mendoza)

Días después, recibe la llamada y luego la visita de Jorge Beas (aquí el video), subsecretario de Gobierno de Legalidad, quien también le pide que se desista de su demanda.

Ojo, Jorge, además, es esposo de Tania Contreras, sí, de la presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, la misma que demandó a Héctor de Mauleón y quien ha sido apoyada por el Cártel del Golfo y por la Columna Armada.

Jorge, al igual que la mamá de Ameriquito, trata de disuadirlo de que se desista de la demanda. El doctor le plantea que le haga una propuesta, pero no llegan a un acuerdo, pues, según Jorge, el doctor había ganado 500 mdp, lo cual fue mentira, pues eso valía el contrato.

Dos días después regresa, vuelve la burra al trigo. “Desístete, no sabes el daño que puede hacer”. Y como el doctor se vuelve a negar, le suelta:

Redoble de tambores

(Foto: Lourdes Mendoza)

Jorge: “Eres un zancudo y te voy a aplastar como un zancudo. Con todo el poder del Estado”.

Alejandro Valdez: “Me enojo y le contesto: Soy un zancudo, pero traigo dengue y te voy a hacer temblar a ti y al gobernador. Lo único que he hecho es trabajar. Nunca he estado en problemas. No le debo nada a nadie. Discúlpame, pero no me voy a dejar’”.

Prepárense para leer la siguiente frase

(Foto: Lourdes Mendoza)

Jorge: “Para cuando mi esposa llegue, tu situación legal va a cambiar considerablemente”.

Tania aún no era la presidenta del Tribunal, sino la consejera jurídica de Américo. ¿Cómo les quedó el ojo?

Tras la tercera visita, el doctor sube un video a IG diciendo que acababa de recibir una amenaza. No da nombres, pero hace responsable, por si le pasaba algo, al gobierno de Tamaulipas.

Horas después, Jorge Beas hace una rueda de prensa con la secretaria de Administración, diciendo que el doctor había falsificado las fianzas y que había una carpeta de investigación en su contra. ¡Le cumplieron la amenaza!

“¿Cómo? ¿A mí me levantan una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción, si no soy funcionario público?”

Irreal pero cierto, Govea Orozco fue empleado de Tania, luego fiscal Anticorrupción y desde hace unos meses es el fiscal general del estado.

Días después le revocan el fallo a su favor del Tribunal tras incorporar al Lic. Lázaro, exempleado de Jorge Beas, como primer magistrado.

En las audiencias, el doctor Alejandro Valdez se entera de que sus carpetas ya no eran por las fianzas falsas, sino por falsedad en declaraciones y fraude.

Lo peor no fue la reclasificación de los delitos inexistentes, sino que le pidieron al juez medidas cautelares y este, sin vergüenza, las otorgó, a pesar de que el Código Penal dicta que no ameritaba.

Le impusieron una fianza, le retiraron el pasaporte y la visa, tiene que ir a firmar todos los viernes y no puede salir de Ciudad Victoria sin permiso. Han pedido 17 años de cárcel.

Lo más irreal es que, si hubiera cometido –que no cometió– el fraude, el delito estaría prescrito. Porque ellos contestaron la demanda administrativa el 8 de junio del 2023 y lo están acusando por fraude en el 2025 y este delito prescribe a los 12 meses. Jamás le depositaron un peso.

Repito: al doctor Alejandro Valdez lo persiguen por negarse a darle un moche al hijo de Américo Villarreal.

“En una audiencia, el representante legal del gobierno, Jesús Justiniani, me mandó decir: ‘Que me aplaque o estaba en juego mi seguridad y la de mi familia’”.

En ese momento le pasan una llamada.

El subsecretario de legalidad, segundo de Jorge Beas, Marco Antonio García Barrientos, también se acerca y le ofrece que si se desiste de la demanda, ellos se desisten de la penal.

Al negarse, lo vuelven a exhibir en otra rueda de prensa como delincuente.

“Van tres veces que le pido permiso al juez para ir a ver a mi familia. La tuve que sacar de Victoria de un día para otro. Jorge Beas, nos expuso, dijo que había ganado 500 mdp. ¿Te imaginas en el peligro que los puso? Decir eso fue una sentencia directa para que los secuestraran”.

“Yo he denunciado a Américo Villareal Santiago, Felipe Salinas, Jesús Alvin, Verónica Aguirre, entre otros, por delincuencia organizada y por extorsión y ni siquiera me las aceptan.”

No son iguales, resultaron peores

Por otro lado, a Rómulo Garza, exsecretario de Bienestar con Cabeza de Vaca, lo tiene Américo Villarreal en la cárcel por haber hecho una licitación de manera legal y transparente.

LM ¿Tienes miedo?

-“Claro que tengo miedo. Me van a meter a la cárcel estos desgraciados”.