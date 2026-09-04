Pemex, barril sin fondo

El boquete financiero de Pemex parece ser un barril sin fondo que está arrastrando las finanzas de todo el gobierno federal. Tan solo en los últimos dos sexenios de la ‘4T’ se le han destinado 130 mil millones de dólares y lo que se acumule, porque sigue careciendo de liquidez.

(Especial)

El prometido saneamiento de las finanzas de la petrolera encomendado a la secretaria de Energía, Luz Elena González, no llega ni llegará, pues la situación empeora cada día ante su flujo de caja negativo, la caída en la producción y una abultada deuda de 79 mil millones de dólares. ¡Ni Lozoya se atrevió a tanto! Por cierto, Ernestina Godoy, ¿cuándo comienza el juicio FGR vs. Lozoya, el mirrey de la corrupción con EPN y su familia? Todo está documentado y el dinero en sus cuentas y en las de su mami Gilda Austin y de su hermana Gilda Lozoya, de acuerdo con la UIF. Este aplauso para la presidenta nadie se lo negaría.

Fuerte doble

Una publicación reciente de Bloomberg encendió las alarmas al asegurar, basado en un análisis de las últimas calificaciones crediticias de Moody’s y S&P Global, que la calificación de México está siendo rebajada y tratada como “bonos basura” por los inversionistas debido a los riesgos que el mercado ve en la deuda de Pemex, la cual es respaldada por, ¿adivine quién? Exacto, por papá gobierno federal.

El balde de agua fría fue tal que en la Secretaría de Hacienda se volcaron a hacer un comunicado intentando enmendar la plana, pero lo cierto es que la baja en las calificaciones de México pone al país en la situación de pagar mayores rendimientos a los prestamistas cuando sale a emitir deuda.

Y así, mientras en Palacio Nacional se insiste en que ya casi todos los proveedores cobraron y que todo va mejorando, la realidad ya los alcanzó y la deuda que trae Pemex con proveedores es de más de 21 mil millones de dólares. Ni la Sener de Luz Elena González ni Pemex de Juan Carlos Carpio han podido informar claramente qué está sucediendo con esos pagos, ya no digamos sobre el desastre financiero que traen, pese a que la actual secretaria se llevó a sus “mejores cuadros” desde el gobierno de la CDMX para supuestamente arreglarlo.

La presión financiera en empresas que le trabajan a Pemex es tal que la presidenta pidió a Pemex salir a explicar por qué los proveedores no han cobrado.

Afiliados a AMESPAC, como Eni, SLB, Diavaz, Halliburton, Cotemar, Baker Hughes, entre otras empresas, siguen preguntando dónde quedaron miles de millones de pesos por trabajos realizados desde 2024. Debe ser que los depósitos también viajan en el Tren Maya: algún día llegarán, solo que nadie sabe exactamente cuándo. Ok, ¡no! Fue un mal chiste. Lo que no es un chiste es la cantidad de dinero que el gobierno destina para comprar votos en cada elección y la de 2027 está a la vuelta de la esquina.

Las calificadoras como Moody’s tampoco parecen compartir el optimismo oficial. Ellas ven una empresa con una deuda monumental, flujo de efectivo insuficiente y necesidad permanente de que alguien más saque la cartera. Pero en la ‘4T’ prefieren pensar que todo es cuestión de percepción.

Lo realmente preocupante es que la cuenta ya no la pagan solo los inversionistas. La pagan cientos de proveedores que financian involuntariamente a la petrolera, pequeñas empresas que sobreviven esperando un depósito y trabajadores cuya nómina depende de que Pemex recuerde que algún día contrató un servicio.

Y usted se preguntará: ¿Por qué los bonos de Pemex siguen encontrando compradores? Y la respuesta es porque cuenta con el respaldo financiero del gobierno, o sea, que no caerán en impago, pero ¡a costo de otro boquete en el erario del que nadie se hace responsable!

Trascendido CVA

Omar Reyes Colmenares (Especial)

De acuerdo con un reciente informe del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, se incluyó en una lista negra a la empresa Comercializadora de Valor Agregado (CVA), tras considerar que realiza operaciones simuladas con el objetivo de evadir impuestos.

De acuerdo con el oficio 55AE69726AE42F5A, la dependencia señala que en estas operaciones se detecta la compra de facturas, su facturación de importaciones, hecho que supondría fraudes aduanales.

Ante esta situación, marcas reconocidas en tecnología como Lenovo, HP, DELL, Xerox, entre otras, deberían tomar sus precauciones, pues al tener relación con esta empresa estarían en riesgo de ser parte de las prácticas fraudulentas de dicha empresa.

No es la primera vez que Comercializadora de Valor Agregado se ve envuelta en escándalos. De hecho, su apoderada legal, Lilia Ivón Hernández Velarde, también representa a firmas como Altum Tecnology y Aluxen Lumini, las cuales también tienen antecedentes de intento de hacer fraude en licitaciones ante instancias como Pemex años atrás.

Votos, visa y rock and roll

Chihuahua es la arena política de 2027. La lucha por el poder y la sucesión presidencial de 2030 pasa por el Estado Grande y la estelariza puro personaje impresentable, masculino y femenino.

Hierve Morena con la designación de su “coordinador de la defensa de la ‘4T’”, que queda claro que es un título nobiliario para respaldar delincuentes, porque es lo único que cuidan.

El momento no puede ser más tenso, porque la semana pasada cayó desde Washington el “veto gringo” para la senadora con licencia. Cuando pensamos que el escándalo era si su primogénito había nacido en El Paso o en el Star Médica de Juárez, resulta que Andrea Chávez es víctima de sus propias mentiras. Y para muestra, una foto muy internacional: Cruz Pérez Cuéllar, abrazado al nuevo embajador Lazzeri en San Antonio, Texas. Fuego, absolutamente, no-amigo.

(Especial)

Si Adán Augusto, su “hermano” AMLO y su “sobrino” Andy calcularon que Andrea podría quedarse con el premio de consolación llamado Ciudad Juárez, todo indicaría que “el veto gringo” aplica para el Estado y para la ciudad vecina de El Paso. Jaque mate a Andrea y secuaces. Ouch, se vale sobar.