Coordinadores de Morena, PT y el Verde minimizan caso de Andy López Beltrán: ‘No te sataniza no tener visa’

Los tres coordinadores de la 4T se pronunciaron por el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. (Cuartoscuro).

El retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán generó diversas reacciones entre los coordinadores de la Cuarta Transformación (4T) en la Cámara de Diputados. Aunque Morena, PT y Verde coincidieron en que Estados Unidos tiene facultades para negar o revocar estos documentos, los aliados del partido oficial evitaron “meter las manos al fuego” por el hijo del expresidente López Obrador.

El petista Reginaldo Sandoval respaldó que López Beltrán pida una explicación, al considerar que no existe claridad sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos, a la par que advirtió sobre una posible injerencia estadounidense.

Sin embargo, Saldoval precisó que su partido “no mete las manos al fuego” por nadie que viole la ley.

El coordinador del Verde, Carlos Puente, minimizó el caso e indicó que una visa no es un derecho, sino un privilegio otorgado por cada nación. Comentó que López Beltrán es un mexicano más y defendió su libertad de expresión.

El morenista Ricardo Monreal señaló que la decisión corresponde al Departamento de Estado y que sus motivos son reservados.

Es una facultad discrecional que ellos tienen para poder expedir, revocar o negar cualquier visa”, afirmó.

El coordinador de Morena destacó que entre 25 y 30 por ciento de las visas solicitadas a Estados Unidos son rechazadas y consideró que el caso de López Beltrán debe asumirse sin mayor controversia.

“Bienvenido con la mayoría de los mexicanos y mexicanas”, expresó.

Morena ve ataque a la soberanía nacional por retiro de visa a ‘Andy’ López Beltrán

El 13 de agosto, Andrés ‘Andy’ López Beltrán informó de la cancelación de su visa por una decisión que calificó de “politiquera y propagandística” por parte de Marco Rubio y Christopher Landau, secretario y subsecretario de Estado, respectivamente.

El viernes 14 de agosto, la dirigencia de Morena defendió al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y acusó al Gobierno de Estados Unidos de “intimidar a quienes defienden con firmeza la soberanía de México”.

“La cancelación de visas a personas políticamente expuestas no constituye prueba de la comisión de algún delito o irregularidad”, afirmó en un comunicado este viernes 14 de agosto.

“Se trata sólo de una enfermiza fobia conservadora en contra del Movimiento de Regeneración Nacional y de sus dirigentes. ¿Por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes siguen a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias?“, dijo en la carta publicada en su cuenta de Instagram.

-Con información de Quadratín.