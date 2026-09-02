‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ llega a Netflix: Fecha de estreno de la película

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito ya tiene fecha para convertirse en la nueva película en Netflix para México y Latinoamérica. La primera película de la trilogía aparece entre los estrenos de septiembre de 2026 y estará disponible a finales del mes.

El largometraje continúa la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Exterminio de Demonios. Su llegada al streaming amplía las opciones para quienes no vieron la cinta en cines o quieren volver a verla antes de continuar con la historia.

¿Cuándo llega ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ a Netflix?

Netflix Latinoamérica incluye Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito entre sus estrenos del 27 de septiembre de 2026.

La cinta corresponde a la primera entrega de una trilogía cinematográfica que adapta la parte final de la historia de Demon Slayer. El proyecto de tres películas fue anunciado de forma oficial en 2024.

La historia lleva a Tanjiro, los Pilares y al Cuerpo de Exterminio de Demonios al Castillo Infinito, escenario donde comienza el enfrentamiento contra las fuerzas de Muzan Kibutsuji. La película tiene una duración de 2 horas con 35 minutos.

¿Dónde ver ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ además de Netflix?

La película ya está disponible en Crunchyroll, donde cuenta con audio en japonés, español latino, inglés y otros idiomas, además de subtítulos en español latino. La plataforma lanzó el largometraje el 28 de julio de 2026.

Además, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I recibió el premio a Película del Año en los Anime Awards 2026 de Crunchyroll.

¿Cuánto recaudó Demon Slayer: Castillo Infinito?

La primera película de Infinity Castle cerró su recorrido comercial con 793.5 millones de dólares a nivel mundial, de acuerdo con los registros de taquilla de Box Office Mojo.

De esa cantidad, 136.95 millones de dólares corresponden al mercado doméstico japonés y 656.55 millones al internacional.

El presupuesto reportado para la producción fue de apenas 20 millones de dólares.

¿Qué se sabe de Demon Slayer: Castillo Infinito 2?

La segunda película está confirmada como parte de la trilogía, al igual que una tercera entrega. Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial de estreno para Infinity Castle Part 2 ni un tráiler de la segunda cinta.

Una llegada en 2027 se ha planteado por portales especializados en anime y cultura geek como una posibilidad a partir del ritmo de producción de la primera película, pero no corresponde a una fecha anunciada oficialmente por Ufotable, estudio desarrollador de la cinta.

¿Qué otros estrenos importantes hay en Netflix para septiembre de 2026?

La llegada de Demon Slayer forma parte de un mes con varios lanzamientos destacados para Netflix. Entre las producciones anunciadas para septiembre están: