‘Stranger Things: Relatos del 85’: Fecha de estreno, trama y dónde verla en México

La serie animada Stranger Things: Relatos del 85 prepara su llegada como una nueva expansión del universo de la franquicia, con una historia inédita ambientada en Hawkins durante el invierno de 1985.

La producción retoma a los queridos personajes de Stranger Things en un momento posterior a los eventos conocidos, dentro de una narrativa que introduce un nuevo misterio paranormal.

El proyecto está encabezado por el showrunner Eric Robles, junto con los creadores Matt y Ross Duffer como productores ejecutivos.

La trama plantea el surgimiento de amenazas desconocidas en un contexto donde los protagonistas intentan recuperar su rutina.

Estreno de ‘Stranger Things: Relatos del 85’ en México: fecha y dónde ver en Netflix

La serie spinoff de Stranger Things se estrena el 23 de abril de 2026 en México y estará disponible exclusivamente en Netflix. Esta producción se ubica dentro del universo con una historia situada entre la segunda y tercera temporada de la serie original.

El relato sigue a Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max durante el invierno de 1985, cuando el portal al Otro Lado ya ha sido cerrado y el grupo intenta retomar su vida cotidiana.

¿De qué trata ‘Stranger Things: Relatos del 85′? Trama y el nuevo misterio en Hawkins

La sinopsis establece que, pese a la aparente calma, una nueva amenaza emerge bajo el hielo. “Debajo del hielo, algo aterrador ha despertado”, señala la descripción oficial, lo que obliga al grupo a investigar el origen del fenómeno.

El conflicto gira en torno a la aparición de entidades cuyo origen no está claro, lo que abre la posibilidad de nuevas conexiones dentro del universo narrativo.

La historia se sitúa tras el cierre del portal al Otro Lado, lo que representó un reto narrativo para el equipo creativo. “Ese fue el gran desafío al desarrollar la serie”, explicó Robles a Tudum, al abordar la incorporación de nuevas amenazas en ese contexto.

El enfoque se mantiene en una escala local. “Estos chicos no están salvando el mundo, están salvando el pueblo”, señaló el creador, delimitando el alcance del conflicto dentro de Hawkins.

Nuevos monstruos en ‘Stranger Things: Relatos del 85’ y la propuesta creativa

La serie introduce criaturas inéditas como parte central de su desarrollo. Robles explicó a Tudum que estas entidades surgen de la combinación entre elementos del laboratorio de Hawkins y la materia del Otro Lado.

“Es como ciencia del laboratorio de Hawkins que se mezcla con materia del Otro Lado. Cuando los juntas, esos son los tipos de criaturas que tenemos en nuestro mundo”, detalló.

Reparto y personajes de ‘Stranger Things: Relatos del 85’

La serie mantiene a su grupo central de protagonistas e incorpora tanto personajes conocidos del universo original como nuevas incorporaciones que amplían la historia en Hawkins:

Brooklyn Davey Norstedt como Once

Luca Diaz como Mike

Benjamin Plessala como Will

Braxton Quinney como Dustin

Elisha ‘EJ’ Williams como Lucas

Jolie Hoang-Rappaport como Max

Brett Gipson como Hopper

Jeremy Jordan como Steve Harrington

Odessa A’zion como Nikki Baxter

Janeane Garofalo

como Anna Baxter

Lou Diamond Phillips como Daniel Fischer

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer, junto con Hilary Leavitt, Shawn Levy y Dan Cohen. La animación está a cargo del estudio Flying Bark.

El proyecto se integra como una nueva pieza dentro del universo de Stranger Things, con un formato animado que desarrolla historias adicionales dentro de esa línea temporal.