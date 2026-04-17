Concierto gratis Andrea Bocelli: Fecha, hora, dónde ver y lo que debes saber del show en el Zócalo

El espectáculo de Andrea Bocelli inicia a las 7:00 de la noche; sin embargo, lo ideal es llegar con anticipación. (Foto: Shutterstock / Imagen generada con IA Gemini / Cuartoscuro)

Andrea Bocelli, el compositor italiano detrás de éxitos como ‘Vivo por ella’, está a nada de llegar al Zócalo de la Ciudad de México, donde tiene programado un concierto gratuito con invitados de lujo.

Se trata de un evento sumamente especial, ya que el músico celebra los 30 años del estreno de Romanza, el disco que lo lanzó a la fama en México y que contiene éxitos como ‘Macchine da guerra’ y ‘La luna che non c’è’.

Lo mejor es que el concierto en el Zócalo es gratis y, en caso de que no puedas asistir, tienes la opción de disfrutar de este magno evento desde la comodidad de tu hogar, debido a que habrá una transmisión en vivo sin costo.

Andrea Bocelli ofrece un concierto gratuito desde el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

Fecha y hora: ¿Cuándo es el concierto gratis de Andrea Bocelli en el Zócalo?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el concierto de Andrea Bocelli se realiza el sábado 18 de abril en la Plaza de la Constitución, lugar donde se han llevado a cabo otros espectáculos como el show de Shakira.

El concierto comienza a las 7:00 de la noche; sin embargo, se espera una alta afluencia de personas, por lo cual te recomendamos llegar con tiempo de anticipación si deseas estar cerca del escenario.

Fecha: sábado 18 de abril de 2026

sábado 18 de abril de 2026 Hora: 7:00 de la noche

7:00 de la noche Sede: Zócalo de la Ciudad de México

“Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, comentó Clara Brugada, la mandataria capitalina, al anunciar el espectáculo de Andrea Bocelli.

¿Quiénes son los invitados al concierto de Andrea Bocelli?

El concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo no solo promete una noche inolvidable por la presencia del tenor italiano, sino también por una combinación musical poco habitual en un mismo escenario.

Como parte de los artistas invitados, se suman Los Ángeles Azules, ícono de la cumbia mexicana originario de Iztapalapa, y Ximena Sariñana, una de las voces más representativas del pop alternativo nacional.

Los Ángeles Azules

Ximena Sariñana

La mezcla de estilos ha generado expectativa entre el público, al tratarse de géneros que rara vez convergen en un evento de esta magnitud. A través de redes sociales, Plata, el banco organizador, destacó esta singular fusión con una frase que resume la curiosidad colectiva: “¿Se imaginan esa fusión? Nosotros tampoco, pero no podemos esperar para saber cómo sonará”.

Andrea Bocelli estará acompañado de Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules. (Shutetrstock).

¿Qué sí y qué no llevar al concierto de Andrea Bocelli?

Por ahora, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no ha compartido los detalles sobre los objetos prohibidos; sin embargo, en otros eventos masivos como el de Shakira o Los Fabulosos Cadillacs no se ha permitido ingresar con:

Bolsas voluminosas

Objetos punzocortantes

Latas

Hieleras

Bebidas alcohólicas

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Lo ideal es llevar únicamente bolsas pequeñas o cangureras, pilas externas para el celular y binoculares. Dado que la espera podría ser larga, te recomendamos usar calzado y ropa cómodos, así como llevar un suéter.

¿Cómo llegar al concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo en transporte?

Una de las mejores alternativas para llegar al concierto de Andrea Bocelli es utilizar el transporte público. Para ello, puedes usar el Metro de la Ciudad de México; la estación más cercana es Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2.

En caso de que esté cerrada este fin de semana, hay algunas alternativas para arribar al evento. Estas son: Pino Suárez (Línea 1), Allende (Línea 2) y San Juan de Letrán (Línea 8), desde donde se puede llegar caminando en pocos minutos.

Llegar al concierto de Andrea Bocelli es muy sencillo en transporte público. (EFE).

Otra vía eficiente es el Metrobús: la estación Museo de la Ciudad, de la Línea 4, deja a los asistentes a unas cuantas cuadras del Zócalo, facilitando el acceso sin contratiempos.

Andrea Bocelli EN VIVO: ¿Dónde ver el concierto del Zócalo desde casa?

¡Buenas noticias! Si quieres disfrutar de éxitos como ‘Con te partirò’, ‘La luna che non c’è’ o ‘Miserere’, pero no tienes posibilidad de ir al Zócalo, puedes ver el concierto desde casa.

El espectáculo se transmite de forma gratuita a través de televisión abierta, así como en una plataforma de streaming. Las opciones son las siguientes: