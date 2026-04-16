Andrea Bocelli en el Zócalo: ¿A qué hora y cómo llegar al concierto gratuito?

Llegar al concierto de Andrea Bocelli es muy sencillo, ya que hay diversas rutas de transporte público. (Foto: Cuartoscuro)

¡Yo por ti, volaré! El concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México ya es este fin de semana. Se trata de uno de los eventos más esperados y lo mejor es que la entrada es gratuita.

El compositor italiano no llega solo a la capital, sino que lo hará acompañado de invitados especiales, quienes se sumarán al espectáculo de su Romanza Tour, con el cual celebra los 30 años de su álbum homónimo.

Y si estás pensando en asistir al concierto gratuito en el Zócalo, te compartimos algunos detalles que debes considerar para llegar, ya que, como ha sucedido en otros eventos —entre ellos el reciente show de Shakira—, se espera una alta afluencia de personas.

Andrea Bocelli cantará en el Zócalo. (Shutetrstock).

Andrea Bocelli en el Zócalo: ¿A qué hora es el concierto gratis?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el concierto de Andrea Bocelli está programado para iniciar a las 7:00 de la noche del sábado 18 de abril en el Zócalo capitalino.

Fecha : sábado 18 de abril de 2026

: sábado 18 de abril de 2026 Hora : 7:00 de la noche

: 7:00 de la noche Sede: Zócalo de la Ciudad de México

Considera que en este tipo de eventos no suelen colocarse asientos, por lo que el acceso es general. Si deseas estar cerca del escenario, lo ideal es llegar con al menos una hora de anticipación.

El espectáculo de Andrea Bocelli en el Zócalo es especial, ya que contará con la participación del grupo de cumbia Los Ángeles Azules y de Ximena Sariñana, cantante y actriz mexicana.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, compartió en conferencia de prensa que este concierto —organizado por Banco Plata— es importante para la democratización de la cultura.

Concierto gratis en el Zócalo: ¿Cómo llegar al show de Andrea Bocelli?

Recuerda que el Zócalo de la Ciudad de México es un espacio 100 por ciento peatonal, por lo que, si acudes en auto, deberás descender unas cuadras antes para poder llegar.

Además, en este tipo de eventos suelen realizarse cierres en vialidades como avenida 20 de Noviembre, calle 5 de Mayo y José María Pino Suárez, por lo que te recomendamos optar por el transporte público.

La forma más directa y sencilla es a través del Metro. Puedes descender en la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2; en caso de que esté cerrada el 18 de abril, hay otras paradas cercanas:

Pino Suárez (Línea 1)

Allende (Línea 2)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Otra opción es llegar en Metrobús; en este caso, la estación más cercana es Museo de la Ciudad, de la Línea 4 (color naranja). Desde ahí, solo deberás caminar tres cuadras.

Andrea Bocelli se presenta junto a Los Ángeles Azules. (EFE).

¿Qué sí y qué no llevar al concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo?

Si planeas asistir al concierto de Andrea Bocelli en la Ciudad de México, conviene tomar en cuenta qué objetos están permitidos y cuáles no para evitar contratiempos en el acceso.

De acuerdo con lineamientos compartidos en eventos masivos anteriores por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, hay ciertos artículos restringidos por seguridad, así como otros que sí puedes llevar para disfrutar mejor la experiencia.

Lo que no puedes llevar:

Bolsas voluminosas

Objetos punzocortantes

Latas

Hieleras

Bebidas alcohólicas

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Lo que sí puedes llevar: