¿Cuándo comienza la temporada de frentes fríos y cuántos pronostican para 2026-2027?

Saca la chamarra. Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que se pronostican al menos 56 frentes fríos en el país para los próximos meses.

Vázquez Romaña explicó que, de septiembre de 2026 a mayo de 2027, se registrarán fenómenos que reducirán las temperaturas en varios estados del país, en particular en la región norte.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades climatológicas, diciembre y enero serán los meses con un mayor número de frentes fríos.

¿Cuál es el pronóstico para la temporada de frentes fríos?

Las bajas temperaturas podrán notarse a partir de septiembre, mes en el que se pronostican al menos tres frentes fríos; en octubre, siete; noviembre, ocho; diciembre, nueve; enero de 2027, ocho; febrero, siete; marzo, seis; abril, seis, y mayo, dos.

Contrario a lo que pudiera pensarse, El Niño propiciará condiciones climatológicas para la disminución de la temperatura y favorecerá la generación de nevadas en la región norte del país, explicó el coordinador general del SMN.

Explicó que los frentes fríos convivirán con la temporada de lluvias. Durante el resto de este periodo se prevé que El Niño se fortalezca y alcance su mayor nivel durante octubre y diciembre.

Alertamiento en celulares y buscadores sobre frentes fríos y temperaturas extremas

Fabián Vázquez Romaña recordó que durante este año se promoverá el uso del Protocolo de Alerta Común (CAP en inglés) para difundir avisos de emergencia sobre riesgos naturales.

Recordó que a través de los dispositivos se reciben notificaciones directas para optimizar la capacidad de respuesta. Ahora se implementarán los frentes fríos y temperaturas extremas.

“Es una manera de emitir alertamientos que te pueden llegar a tu celular o que lo puede consumir cualquier aplicación de meteorología que tengan en su teléfono. Cualquiera de ellos consume nuestra información como una fuente oficial de información, genera una alerta, ya sea por lluvias, por frente frío, tornados y, a partir de este año, vamos a emitir por temperaturas extremas; estamos trabajando en ello”, comentó.

Recomendaciones para la población durante la temporada de lluvias

Romero Vergara, director de Concertación Sectorial dentro de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), recordó a la población algunas acciones que deben evitar durante la temporada de frío.