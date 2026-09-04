¿Boyas meteorológicas? Este es el plan de la Marina para ‘cazar’ huracanes por el fenómeno ‘El Niño’

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en los próximos meses se realizará la instalación de boyas meteorológicas.

La Secretaría de Marina (Semar) ya tiene un plan para monitorear desde el océano a los huracanes producidos durante el fenómeno de El Niño, así como alertar a la población en caso de un desastre natural.

“Para monitorear el océano se necesitan establecer estaciones meteorológicas en diferentes lugares, en la costa es fácil instalarla, pero en la mar es necesario establecer boyas meteorológicas”, explicó el almirante Raymundo Pedro Morales durante la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 4 de septiembre.

El titular de Semar agregó que hay colaboración con distintas universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, para fabricar dichas boyas e instalarlas en el océano a cierta profundidas.

“Vamos a iniciar una campaña de instalación con buques de la UNAM en el Pacífico a fines de este año para monitorear las condiciones atmosféricas y no esperar a que lleguen los huracanes”, agregó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la instalación de boyas meteorológicas para el fenómeno de El Niño?

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en los próximos meses se realizará la instalación de estas boyas meteorológicas a 3 mil metros de profundidad en el océano Pacífico.

Además, la mandataria agregó que también se trabaja en sistemas de alerta por lluvias y huracanes para avisar a la población durante la actual temporada de huracanes.

“De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y un grupo de trabajo de científicos mexicanos, en el caso de México la mayor afectación este año sería por ciclones en el Pacífico que ocurren en los últimos meses, hasta diciembre”, explicó.

Por la actual temporada de ciclones, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ya instaló centros de mando en el país y, sobre todo, en los estados del océano Pacífico: Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Baja California Sur, donde habría mayores afectaciones.

¿Qué sabemos del fenómeno meterológico de ‘El Niño’?

En los próximos meses, el fenómeno meteorológico conocido como El Niño se intensificará aún más, hasta ser muy fuerte y persistir al menos hasta febrero, alterando las pautas de lluvias y temperaturas en todo el mundo.

El Niño es una de las fases de un patrón climático de origen natural llamado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En concreto, este fenómeno aparece entre cada dos y siete años, provoca un aumento de las temperaturas de las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial y, al mismo tiempo, conlleva cambios en la atmósfera situada sobre sus aguas.

En esta ocasión, la fuerza que tomará El Niño se originará en parte por las temperaturas excepcionalmente altas en el Pacífico tropical y se prevé que alcance su apogeo a finales de este año, aunque sus efectos seguirán en 2027.

*Con información de EFE