Huracán ‘Marie’ provoca suspensión de clases en BCS: ¿Qué tan fuertes serán las lluvias este jueves?

Actualmente, el huracán ‘Marie’ se ubica a 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. (Foto: EFE)

El huracán ‘Marie’ de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson continúa intensificándose. Este jueves, la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur informó sobre la suspensión de clases en todos los niveles debido a las fuertes lluvias.

A través de un aviso, la dependencia estatal detalló que las clases se deberán suspender en los municipios de Los Cabos y en Ciudad Constitución, cabecera municipal de Comondú.

“Se pide a la población mantenerse informada por medio de fuentes oficiales”, indicó el gobierno de Baja California Sur.

La extensa circulación de ‘Marie’ refuerza la probabilidad de lluvias intensas y vientos fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas de Baja California Sur y el occidente del territorio nacional.

¿Qué tan fuertes serán las lluvias en Baja California Sur por el huracán ‘Marie’?

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la circulación del huracán ‘Marie’ refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur.

Además, se prevé que la extensa circulación del huracán ‘Marie’ originará viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Baja California Sur.

Se pronostica también un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Cierre de puertos por ‘Marie’

La Secretaría de Marina indicó este jueves 3 de septiembre sobre el cierre de puertos debido al huracán ‘Marie’, de categoría 1.

En el océano Pacífico, se cerraron los puertos de La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena, en Baja California Sur, a embarcaciones menores.

Exhortó a atender las recomendaciones de autoridades. Evita riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

¿En dónde está el huracán ‘Marie’?

Actualmente, el huracán ‘Marie’ se ubica a 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

El SMN pronostica que ‘Marie’ se intensifique a un huracán de categoría 2 este mismo jueves cerca de las 6:00 de la tarde y mantenga esa intensidad hasta la mañana del sábado 5 de septiembre.

Para la tarde del sábado, se prevé que ‘Marie’ vuelva a ser un huracán de categoría 1 y se convierta en tormenta tropical el martes 8 de septiembre, lejos ya de las costas mexicanas.

Esta es la trayectoria del huracán 'Marie'. (Foto: SMN)

Ante esto, las autoridades exhortaron a extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.

Además, el SMN anticipó en abril una temporada con mayor actividad ciclónica en el Pacífico que en el Atlántico, en un contexto influido por el fenómeno de El Niño.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas con nombre en el Pacífico oriental, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Con información de EFE