Clima en Puebla y Morelos: Hasta 26°C y sin lluvias fuertes para el viernes 4 de septiembre

Así estará el clima para el viernes 4 de septiembre.

Para el viernes 4 de septiembre, las regiones de Puebla y Morelos se preparan para un día con predominio de cielo despejado, según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se anticipan temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 26.3°C en Cuernavaca, ofreciendo un clima ideal para disfrutar al aire libre. Las condiciones atmosféricas prometen estabilidad y poca probabilidad de lluvia en la zona centro-sur.

¿Qué temperaturas máximas y mínimas se esperan en la zona?

En la capital poblana, la ciudad de Puebla, se prevén valores mínimos de 10.7°C y máximos de 26.0°C. Dentro de la misma municipalidad, se observarán rangos similares; por ejemplo, en Santa Isabel Cholula o San Andrés Cholula se esperan mínimas de hasta 10°C y máximas cercanas a los 26°C, lo que implica mañanas frescas y tardes templadas para sus habitantes.

Cuernavaca, en Morelos, experimentará temperaturas entre 11.3°C como mínima y 26.3°C de máxima, mostrando condiciones ligeramente más cálidas que Puebla. La zona de Cholula, incluyendo San Pedro y San Andrés, registrará un rango de 10.0°C a 25.0°C, siendo la ciudad con la temperatura mínima más baja de la región este viernes.

¿Habrá probabilidad de lluvias o vientos fuertes en la región?

La probabilidad de lluvia para este viernes es baja en general en Puebla y Morelos, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la mayor parte del día. El Servicio Meteorológico Nacional no ha emitido alertas por lluvias significativas, lo que sugiere un día mayormente seco.

Se descartan aguaceros o tormentas en las ciudades principales como Puebla, Cuernavaca y Cholula.

El viento en la región soplará con una velocidad moderada de alrededor de 6 km/h en las tres ciudades principales, sin ráfagas fuertes. Estas condiciones atmosféricas estables favorecerán un ambiente agradable y sin alertas por fenómenos extremos. Los habitantes y visitantes podrán realizar sus actividades al aire libre sin mayores contratiempos durante la jornada del viernes.

¿Cómo estará el pronóstico extendido para el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 4 de septiembre : Máxima de 27°C, Mínima de 10°C, Cielo con pocas nubes, viento de 7 km/h.

: Máxima de 27°C, Mínima de 10°C, Cielo con pocas nubes, viento de 7 km/h. Sábado 5 de septiembre : Máxima de 27°C, Mínima de 11°C, Cielo medio nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 27°C, Mínima de 11°C, Cielo medio nublado, viento de 5 km/h. Domingo 6 de septiembre: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica que las temperaturas se mantendrán cálidas, con máximas que alcanzarán los 27°C el sábado en la zona.

Sin embargo, el domingo se espera un ligero descenso en la temperatura máxima, llegando a 24°C, y un cielo más nublado. Este cambio anticipa un fin de semana con variaciones en las condiciones del clima.

¿Cuáles son las recomendaciones para este clima agradable?

Ante las condiciones de cielo despejado y temperaturas agradables, se recomienda mantener una buena hidratación, especialmente si se planean actividades al aire libre. Es crucial beber suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, incluso si las temperaturas no se consideran extremas. La salud es la prioridad principal.

Es aconsejable vestir ropa ligera y de colores claros durante el día para reflejar el calor. Por la mañana y al anochecer, las mínimas de hasta 10°C en Puebla y Cholula hacen recomendable llevar un suéter ligero o chamarra. La protección solar es importante, incluso con cielo parcialmente nublado, para resguardar la piel de los rayos ultravioleta.

¿Qué sistemas climáticos influyen en la región centro-sur?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que, mientras el monzón mexicano afecta el noroeste, canales de baja presión y ondas tropicales al sur y sureste pueden generar lluvias en otras regiones.

Sin embargo, en Puebla y Morelos se espera un día relativamente tranquilo, sin alertas severas. Es fundamental consultar siempre fuentes oficiales para obtener la información más precisa sobre el clima.

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