Puebla y Morelos esperan un sábado 29 de agosto con cielo nublado y temperaturas frescas

El pronóstico del clima para Puebla y Morelos este sábado 29 de agosto indica un día mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala condiciones frescas en la región central del país.

¿Qué temperaturas habrá en Puebla y Morelos este sábado?

En la ciudad de Puebla, la temperatura mínima será de 9.3°C y la máxima de 24.0°C. Algunos municipios de Puebla registrarán máximas de hasta 27°C y mínimas de 9°C.

Cuernavaca, Morelos, tendrá temperaturas entre 11.0°C y 25.0°C. Cholula, Puebla, experimentará de 9.3°C a 23.3°C. Las mañanas serán más frescas en Puebla y Cholula que en Cuernavaca.

¿Habrá lluvias en Puebla y Morelos este sábado?

El cielo en Puebla, Cuernavaca y Cholula se mantendrá nublado durante el sábado. La humedad será del 60% en Cuernavaca y Cholula, un contraste con el 0% registrado en Puebla capital.

El viento soplará suavemente: 7 km/h en Puebla, 5 km/h en Cuernavaca, y 6 km/h en Cholula. Estas velocidades son moderadas y no se esperan ráfagas fuertes en la región.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la región de Puebla y Morelos es el siguiente:

Sábado 29 de agosto: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Domingo 30 de agosto: Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 31 de agosto: Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días es de continuidad en el cielo nublado y temperaturas frescas. Las mínimas se mantendrán entre 9°C y 10°C, y las máximas entre 23°C y 24°C.

¿Cómo cuidarse del fresco en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas frescas, especialmente al inicio y final del día, se recomienda abrigarse bien. Es fundamental evitar cambios bruscos de temperatura. Mantenerse hidratado es importante para la salud.

Es prudente llevar un paraguas, aunque no se esperan lluvias intensas. Quienes salgan temprano deben considerar una chamarra ligera. La protección solar sigue siendo importante incluso en días nublados.

¿Afectará el clima las actividades en la región?

Las condiciones de cielo nublado y temperaturas frescas son favorables para actividades al aire libre. Deportes y paseos no deberían tener mayores inconvenientes, solo la precaución con la vestimenta adecuada.

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