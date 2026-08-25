Puebla y Morelos tendrán temperaturas frescas y cielo nublado este miércoles 26 de agosto

La tendencia para los próximos días en Puebla y Morelos muestra condiciones estables. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Puebla y Morelos el miércoles 26 de agosto tendrá cielo nublado y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias fuertes en el centro del país, lo que generará un ambiente húmedo en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En Puebla, se espera una mínima de 9°C y una máxima de 26°C. El cielo estará medio nublado con viento de 9 km/h. Los municipios de Puebla capital registrarán 14.5°C actualmente, con rangos de 10°C a 26°C durante el día.

Para Cuernavaca, Morelos, el pronóstico indica una mínima de 11.3°C y una máxima de 25.7°C. El cielo estará nublado con viento de 6 km/h. Los municipios de Cuernavaca tendrán 17.3°C actualmente, con máximas de 25°C.

¿Habrá lluvias mañana en Puebla y Morelos?

En Cholula, Puebla, la mínima será de 9.3°C y la máxima de 25.3°C. Cielo nublado y viento de 8 km/h. Los municipios de Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula rondarán los 14°C. Cuernavaca se perfila como la zona más cálida de la región.

El SMN indica probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el centro del país, afectando Puebla y Morelos. Podrían ocurrir descargas eléctricas y granizo. Los vientos serán ligeros, con un cielo nublado predominante durante el día.

¿Cómo estará el clima en la región los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 26 de agosto: Máxima de 26°C, mínima de 9°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

Jueves 27 de agosto: Máxima de 26°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 8 km/h.

Viernes 28 de agosto: Máxima de 26°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días en Puebla y Morelos muestra condiciones estables.

Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 26°C y las mínimas en 9°C. El cielo seguirá entre nublado y medio nublado, con vientos ligeros.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Ante la posibilidad de lluvias y la humedad, se aconseja a la población tomar precauciones. Es importante mantenerse hidratado y, si hay periodos de sol, usar protector solar. Se recomienda tener a mano un paraguas o impermeable.

Para este miércoles, se sugiere vestir ropa ligera pero abrigadora para las mañanas frescas y las tardes templadas. Dadas las condiciones de cielo nublado y posible lluvia, llevar un suéter ligero y un paraguas será de gran utilidad.

¿Hay alertas oficiales o afectaciones por el clima?

Las autoridades de Protección Civil y el SMN emiten comunicados constantes sobre el estado del tiempo. Se aconseja seguir sus redes oficiales para cualquier actualización. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos o deslaves en zonas bajas.

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