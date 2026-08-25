Clima en CDMX y Edomex: Ambiente fresco y mínima de 5°C el miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, el Valle de México, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, experimentará un día con cielo nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas mínimas de 6°C en Toluca y máximas de 25°C en Ecatepec, manteniendo un ambiente fresco en la zona.

¿Qué temperaturas se esperan en el Valle de México mañana?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 24°C, con cielo nublado. Por su parte, Toluca tendrá el ambiente más fresco de la zona, con una mínima de 5.7°C y una máxima de 19.3°C, destacando la variación regional.

Para Naucalpan, se esperan temperaturas entre los 9.7°C y 24°C, con cielo nublado. En Ecatepec, los valores irán de 10°C a 25.3°C; esta es la ciudad con el registro más alto. Los vientos en ambas localidades se moverán a unos 7 km/h.

¿Habrá lluvias en CDMX y Edomex este miércoles?

Para este miércoles, el cielo estará nublado en la Ciudad de México, Toluca y Naucalpan. Ecatepec tendrá un cielo medio nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pronostica lluvias fuertes, pero la nubosidad podría generar chubascos ligeros. Es recomendable estar atento a cualquier cambio en el clima.

Los vientos en la Ciudad de México, Naucalpan y Ecatepec se mantendrán moderados, con velocidades de alrededor de 7 km/h. En Toluca, el viento será más ligero, con 4 km/h. Estas condiciones no representan riesgo de rachas fuertes. La nubosidad generalizada sugiere un día fresco sin grandes cambios atmosféricos.

¿Cómo será el clima en el Valle de México los próximos días?

El pronóstico extendido para el Valle de México, según el SMN, es el siguiente:

Miércoles 26 de agosto : Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Jueves 27 de agosto : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Viernes 28 de agosto: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días en el Valle de México muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, que llegarán a los 25°C para el viernes.

Las mínimas se mantendrán estables en 10°C. El cielo continuará entre nublado y medio nublado, con vientos moderados. El SMN advierte sobre lluvias fuertes en otras zonas del país.

¿Cómo protegerse del clima fresco en CDMX y Edomex?

Ante el ambiente fresco y las posibles lloviznas, se recomienda a la población mantenerse hidratada y abrigarse bien, sobre todo por la mañana y noche. Es importante cuidar a niños y adultos mayores para evitar problemas de salud relacionados con las bajas temperaturas.

Se sugiere usar ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. Llevar un paraguas o impermeable ligero puede ser útil ante cualquier chubasco. Es prudente consultar los avisos de Protección Civil antes de actividades al aire libre o desplazamientos largos.

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