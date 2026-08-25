Carney aplica la ‘ley del talión’ a Trump: ¿A qué productos de EU les impondrá aranceles de 50%?

Mark Carney abandonó su postura de no aplicar aranceles de represalia a EU para mejorar las negociaciones con Donald Trump.

El primer ministro Mark Carney respondió dólar por dólar a los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump durante el fin de semana y anunció programas de apoyo para las empresas canadienses afectadas por la escalada de la guerra comercial.

Canadá duplicará hasta 50 por ciento los aranceles de represalia ya existentes sobre los productos estadounidenses de acero y aluminio.

También se aplicarán nuevos aranceles de 50 por ciento a muebles, ropa y prendas de vestir fabricados en Estados Unidos, así como a consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos.

En conjunto, los aranceles de represalia afectarán a importaciones estadounidenses por un valor anual de unos 20 mil millones de dólares, una cifra que equivale aproximadamente al valor en dólares de los aranceles que Trump impuso el sábado a los productos canadienses.

¿Cuándo activará Canadá sus aranceles de represalia contra Trump?

Esto representa cerca de 6 por ciento de las importaciones de bienes que Canadá realizó desde Estados Unidos en 2025.

Está previsto que los nuevos aranceles entren en vigor el próximo martes 8 de septiembre.

Otros productos estadounidenses, como electrodomésticos, queso, pescado, mariscos y ciertos derivados del acero y el aluminio, estarán sujetos a nuevos aranceles de 25 por ciento. Asimismo, se aplicarán aranceles de 15 por ciento a una variedad de maquinaria, herramientas industriales y equipos agrícolas fabricados en Estados Unidos.

Estas medidas de represalia marcan un cambio radical en la postura de Carney frente a Trump. Hace un año, Carney había eliminado muchos de los aranceles de represalia de Canadá sobre productos estadounidenses con el fin de mejorar las relaciones y sentarse a negociar; además, había hecho otras numerosas concesiones —especialmente en materia de políticas digitales— en un intento por alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, las negociaciones comerciales entre ambas partes fracasaron el viernes 21 de agosto, y el primer ministro Mark Carney declaró esta semana que había llegado a la conclusión de que los funcionarios estadounidenses buscaban destruir industrias canadienses clave, como las del acero, el aluminio y la fabricación de automóviles.

“Estados Unidos propuso nuevas condiciones que no favorecían los intereses de Canadá; básicamente, exigían demasiado a Canadá y ofrecían muy poco a cambio”, señaló el comunicado de prensa en el que se anunciaron los aranceles de represalia.

Funcionarios gubernamentales que ofrecieron información de contexto a los medios señalaron que el objetivo de estas medidas no es recaudar ingresos para Canadá, sino respaldar la cuota de mercado de las empresas canadienses afectadas por los nuevos aranceles de Trump.

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El gobierno también presentó un paquete de medidas de apoyo a las empresas canadienses por valor de 7 mil 500 millones de dólares canadienses (5 mil 400 millones de dólares estadounidenses), que incluye un aumento de la financiación para algunos programas existentes creados el año pasado.

Estas nuevas medidas abarcan apoyo de liquidez para pequeñas y medianas empresas; subvenciones para acelerar proyectos propuestos por compañías afectadas por los aranceles estadounidenses, así como una ampliación y mayor flexibilidad de los programas de seguro de empleo en los sectores perjudicados.