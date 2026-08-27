Detienen en CDMX a Alejandro ‘N’, por despojo de la Normal Rural Carmen Serdán

Alejandro 'N' fue detenido por el delito de despojo de la Escuela Rural "Carmen Serdán"

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, detuvieron en la Ciudad de México a Alejandro ‘N’, también identificado como Alejandro de Jesús ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de despojo.

La investigación de la FGE relaciona al detenido con la toma de las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, Puebla.

¿De qué acusan a Alejandro ‘N’?

Las autoridades señalan que el 19 de agosto de 2025, Alejandro N., quien era asesor del consejo estudiantil, habría instruido a integrantes del comité de alumnas para impedir el ingreso al inmueble.

A partir de ese hecho, el personal directivo y docente no pudo acceder a las instalaciones.

También se restringió la entrada de un comité interinstitucional conformado por representantes de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La Fiscalía estatal informó que obtuvo una orden de aprehensión después de reunir dictámenes de topografía, testimonios relacionados con la posesión del inmueble y otros elementos de investigación.

Con esa orden, agentes investigadores realizaron la captura este 26 de agosto y trasladaron a Alejandro ‘N’ ante un Juez de Control.

Durante la audiencia de formulación de imputación, la autoridad judicial deberá determinar su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

Las instituciones participantes señalaron que mantendrán las investigaciones relacionadas con el caso y trabajarán para garantizar condiciones seguras para la comunidad estudiantil de la Normal Rural “Carmen Serdán”.